Premio Innovazione Sicilia 2024, pioggia di candidature: il 21 novembre la cerimonia

La Sicilia si conferma terreno fertile per l’innovazione e l’imprenditorialità con la seconda edizione del “Premio Innovazione Sicilia 2024”, che ha registrato un notevole successo con oltre 260 candidature provenienti da imprese e giovani talenti. L’iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana nell’ambito del progetto “Innovation Island”, mira a stimolare uno sviluppo dinamico e competitivo, in linea con gli obiettivi della Strategia dell’innovazione per la specializzazione intelligente – S3 Sicilia 2021-2027.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 21 novembre presso l’ecomuseo “Mare Memoria Viva” di Palermo, evento centrale della “Carovana dell’Innovazione”, una piattaforma dedicata alla promozione delle eccellenze regionali.

Un riconoscimento per idee creative e innovative

Secondo l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, il premio rappresenta una vetrina per valorizzare le idee più innovative e creative che contribuiscono al progresso economico e sociale dell’isola.

«Le numerose candidature sono una testimonianza della volontà e della capacità delle nostre imprese di crescere e modernizzarsi. Il “Premio Innovazione Sicilia” rappresenta un’opportunità per riconoscere e valorizzare le idee più creative che contribuiscono al progresso economico e sociale della nostra regione» ha dichiarato Tamajo.

L’obiettivo dell’assessorato è quello di trasformare la Sicilia in un punto di riferimento per l’innovazione, favorendo la crescita delle imprese e il coinvolgimento dei giovani talenti attraverso il sostegno all’imprenditorialità, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione.

La “Carovana dell’Innovazione”: una piattaforma per la crescita condivisa

Nell’ambito dell’evento, la “Carovana dell’Innovazione”, organizzata da Digitrend in collaborazione con l’assessorato regionale, offrirà una serie di iniziative come workshop, incontri e sessioni di networking. Questo approccio sinergico mira a creare un ambiente favorevole per lo scambio di idee e la costruzione di collaborazioni tra imprese, istituzioni e giovani talenti.

«Questo evento è un’occasione per creare legami tra imprese, istituzioni e giovani talenti, in un’ottica di crescita condivisa. Crediamo nel potenziale della Sicilia e vogliamo fornire a queste eccellenze il supporto necessario per diventare protagoniste della trasformazione digitale», ha concluso Tamajo.

Un futuro basato sull’innovazione

Il “Premio Innovazione Sicilia 2024” si configura come un elemento chiave per il rilancio economico dell’isola, mettendo al centro idee innovative e supportando il tessuto imprenditoriale locale. Attraverso il progetto “Innovation Island”, la Regione Siciliana punta a consolidare il suo ruolo nella promozione di uno sviluppo sostenibile e tecnologicamente avanzato, capace di competere su scala nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle attività in programma, è possibile consultare il sito ufficiale: Innovation Island.