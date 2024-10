Premio Sacharov 2024: riconoscimento ai leader venezuelani Machado e González Urrutia

L’Unione Europea ha assegnato il Premio Sacharov 2024 a María Corina Machado ed Edmundo González Urrutia per il loro coraggio nella lotta per la democrazia e i diritti umani.

Giovedì 22 ottobre, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, il Premio Sacharov per la Libertà di Pensiero è stato assegnato a María Corina Machado e Edmundo González Urrutia. La cerimonia è stata presieduta da Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, che ha sottolineato l’importanza della loro lotta per il ripristino della democrazia in Venezuela. Il premio rappresenta un riconoscimento del loro impegno incrollabile in favore dei diritti umani, della giustizia e dello Stato di diritto.

Chi sono i leader dell’opposizione venezuelana?

María Corina Machado, figura chiave della “Piattaforma democratica unitaria”, è stata esclusa dalla corsa presidenziale nel 2023 dal Consiglio elettorale nazionale, controllato dal regime di Nicolás Maduro, per impedire all’opposizione di partecipare e garantire l’assenza di una vera competizione democratica.

Dopo l’esclusione di Machado, Edmundo González Urrutia si è candidato al suo posto come rappresentante dell’opposizione. Nel luglio 2024, il Parlamento europeo ha riconosciuto González Urrutia come presidente legittimo del Venezuela, a seguito di elezioni segnate da irregolarità e accuse di frode organizzate dal regime di Maduro per mantenere il potere e impedire una vera competizione democratica. González Urrutia ha dovuto lasciare il Venezuela a causa delle minacce e delle persecuzioni, ottenendo asilo in Spagna.

La premiazione di María Corina Machado e Edmundo González Urrutia mette in luce la situazione critica in Venezuela, dove le libertà civili sono costantemente minacciate. Con questo premio, l’Unione Europea intende sostenere il popolo venezuelano e incoraggiare la comunità internazionale a non dimenticare le sofferenze di chi vive sotto regimi repressivi.

Cos’è il Premio Sacharov?

Il Premio Sacharov per la Libertà di Pensiero è stato istituito nel 1988 in onore del fisico sovietico e dissidente politico Andrej Sacharov. Ogni anno, il Parlamento europeo assegna questo premio a persone o organizzazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il premio sostiene chi lotta contro l’oppressione, per la libertà di espressione e per lo sviluppo della democrazia. Nel corso degli anni, il Premio Sacharov è diventato un potente simbolo di solidarietà e sostegno verso chi combatte per la giustizia e la libertà nel mondo.

Tra i vincitori delle passate edizioni ci sono figure di grande rilevanza internazionale, come Nelson Mandela, Malala Yousafzai e Denis Mukwege, testimonianza del valore simbolico del Premio Sacharov e del suo ruolo nella promozione dei diritti umani.

Perché il Premio Sacharov è importante?

Il Premio Sacharov rappresenta un riconoscimento internazionale dell’importanza della libertà di pensiero e della difesa dei diritti umani. È uno strumento con cui il Parlamento europeo dà voce a chi lotta contro l’oppressione e l’ingiustizia, spesso a rischio della propria vita.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 dicembre a Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, e sarà un momento solenne per celebrare la forza e il coraggio di chi dedica la propria vita alla difesa dei diritti umani.

Brigida Raso

Fonti