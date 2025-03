Radio Musica Italiana sbarca in Spagna

La cultura musicale italiana arriva sulle frequenze digitali spagnole grazie a Radio Musica Italiana, la nuova emittente che ha recentemente iniziato le trasmissioni su DAB 8B a Madrid e DAB 7A a Barcellona. Il progetto, ideato dagli imprenditori radiofonici Salvo Giordano e Antonio Di Luccio, si rivolge non solo agli italiani residenti in Spagna, ma a tutti gli amanti della musica italiana. Dopo Madrid e Barcellona, l’espansione dell’emittente proseguirà presto con il lancio anche a Valencia.

Un palinsesto ricco e variegato

Radio Musica Italiana offre un palinsesto interamente dedicato alla musica italiana, includendo i successi attuali e i grandi classici che hanno fatto la storia. Il progetto, però, non si limita alla sola musica: ogni giorno vengono trasmessi sei giornali radio della durata di tre minuti, affiancati da tredici notiziari flash.

L’offerta informativa dell’emittente si arricchisce inoltre di notiziari sportivi, culturali e di una serie di rubriche dedicate a temi di interesse generale come cucina, viaggi, gossip, salute e benessere, moda, tecnologia, libri e meteo. Il palinsesto musicale prevede anche brani in spagnolo di celebri artisti italiani apprezzati in Spagna, come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e Nek, consolidando il legame musicale tra i due paesi.

Un punto di riferimento per la comunità italiana in Spagna

La presenza italiana in Spagna è significativa: si contano 256.000 italiani residenti e quasi 170.000 famiglie. Valencia rappresenta la città con la più alta concentrazione di connazionali, mentre Madrid e Barcellona ospitano una consistente comunità di italiani, con una predominanza di torinesi, cuneesi, bergamaschi, bresciani, cosentini, salernitani, trentini, alessandrini e pavesi.

L’arrivo di Radio Musica Italiana rappresenta per queste comunità un’importante occasione per mantenere vivo il legame con le proprie radici attraverso la musica e l’informazione.

La missione di Radio Musica Italiana

Secondo Giordano e Di Luccio, Radio Musica Italiana si propone di essere la voce autentica della cultura musicale italiana, offrendo un’ampia selezione di brani che spaziano dalle hit contemporanee ai grandi classici. Particolare attenzione viene riservata agli artisti emergenti e alle tradizioni musicali locali, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio musicale italiano nel mondo.

“La musica è un ponte tra le generazioni e un legame che unisce le persone, dentro e fuori i confini dell’Italia”, affermano gli ideatori del progetto. Con questa visione, l’emittente punta a raggiungere il cuore degli ascoltatori ovunque si trovino, per celebrare insieme l’eccezionale ricchezza musicale che caratterizza l’Italia.

Con questa iniziativa, Radio Musica Italiana non è solo una radio, ma un vero e proprio strumento di connessione tra l’Italia e la sua diaspora, rafforzando il senso di appartenenza e condividendo la bellezza della musica italiana con un pubblico sempre più ampio.