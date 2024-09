Rilancio dell’Area Industriale di Catania: Un Progetto Strategico per la Sicilia

Il rilancio dell’area industriale di Catania è stato al centro di una riunione strategica organizzata dall’assessorato regionale delle Attività produttive. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore Edy Tamajo, del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei vertici dell’Irsap (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), con l’obiettivo di discutere le esigenze infrastrutturali della zona produttiva e le iniziative per potenziare le aree industriali dell’Isola.

Fondo di Sviluppo e Coesione: Un Investimento da 100 Milioni

L’intervento, finanziato con 100 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, rappresenta una svolta decisiva per il rilancio dell’area industriale etnea. Di questi fondi, il Comune di Catania stima che circa 50 milioni saranno destinati alla riqualificazione dell’area produttiva. L’obiettivo è garantire l’efficienza delle infrastrutture e migliorare la competitività del sistema industriale locale.

Infrastrutture e Crescita Economica

Durante l’incontro, si è discusso della necessità di interventi rapidi e strategici per risolvere problemi strutturali che da anni ostacolano la crescita dell’area industriale di Catania. Tra le priorità, la gestione delle acque di superficie, un fattore cruciale per migliorare la sostenibilità e la sicurezza del territorio.

«L’assegnazione di questi fondi rappresenta un passo fondamentale per il rilancio dell’area industriale di Catania – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – un motore economico essenziale per lo sviluppo della nostra Isola».

Un Piano di Azione per la Competitività

L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti, dalle amministrazioni locali alle associazioni di categoria, per elaborare un piano di manutenzione e riqualificazione continua delle aree industriali. Questo processo, secondo Tamajo, non solo migliorerà le infrastrutture, ma favorirà l’attrazione di nuovi investimenti, rafforzando la competitività del sistema produttivo siciliano.

Sinergia per uno Sviluppo Rapido e Concreto

Il progetto di rilancio dell’area industriale di Catania punta a creare un ambiente attrattivo per le imprese, migliorando la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture. La Regione Siciliana ha dichiarato il rilancio della zona industriale una priorità assoluta, e ha promesso un monitoraggio attento di tutte le fasi di realizzazione del piano.

Conclusione

Il rilancio dell’area industriale di Catania, grazie agli investimenti del Fondo di sviluppo e coesione, rappresenta una grande opportunità per la crescita economica della Sicilia. Con un piano strategico volto a migliorare le infrastrutture e a favorire nuovi investimenti, la Regione mira a creare un sistema produttivo più competitivo, capace di attirare nuove imprese e stimolare lo sviluppo del territorio.