Rinascita del porto di Sciacca: Falcone riaccende le speranze

L’eurodeputato Marco Falcone annuncia la ripartenza dei lavori: “Il porto di Sciacca sarà completato e tornerà a essere il motore economico della città”.

Ieri, l’eurodeputato Marco Falcone si è recato a Sciacca per annunciare la ripresa dei lavori di completamento del porto. Durante un incontro pubblico presso Villa Palocla, Falcone ha confermato l’impegno della Regione Sicilia nel portare a termine questo progetto strategico, dopo anni di sospensione. La notizia è stata accolta positivamente dalla comunità locale, poiché il porto è fondamentale per il rilancio economico di Sciacca e dell’intera provincia di Agrigento.

Le problematiche dei lavori al porto di Sciacca

Il progetto dei lavori al porto di Sciacca ha incontrato numerose difficoltà. Finanziato inizialmente con sei milioni di euro dal Piano Operativo FESR, il progetto era stato avviato sotto l’amministrazione dell’ex sindaco Fabrizio Di Paola. Tuttavia, i lavori si erano fermati al 25% del completamento a causa di un contenzioso tra l’impresa appaltatrice e la Regione Sicilia. Questo ha determinato un lungo blocco. Successivamente, il finanziamento è stato aumentato di ulteriori due milioni di euro attraverso la rimodulazione dei fondi POC 2021-2027. Falcone ha dichiarato che la Regione ha avviato le procedure per rescindere il contratto con l’attuale impresa e che verrà indetta una nuova gara per completare i lavori entro sei mesi dalla ripresa.

La strategia per il rilancio della portualità siciliana

Falcone ha sottolineato che il completamento del porto di Sciacca rientra in una strategia più ampia per rilanciare la portualità siciliana. Secondo l’eurodeputato, il porto sarà destinato sia all’uso commerciale sia a quello diportistico, diventando un catalizzatore per il turismo e le attività produttive locali. Tra gli interventi previsti ci sono l’allungamento della banchina San Pietro, la riqualificazione degli approdi, lo scavo dei fondali e la realizzazione di uno scalo di alaggio.

Marco Falcone e l’impegno per le infrastrutture in Sicilia

Falcone ha una lunga esperienza in interventi infrastrutturali. Durante il suo mandato come assessore regionale alle Infrastrutture, ha promosso numerosi progetti strategici per la Sicilia, incentivando investimenti per migliorare le infrastrutture dell’isola, inclusi porti, strade e ferrovie. Come eurodeputato, continua a seguire da vicino le problematiche del territorio, mantenendo un collegamento tra le istituzioni europee e le necessità della Sicilia. Falcone ha ribadito il suo impegno per Sciacca, definendo il completamento del porto una priorità per stimolare la crescita economica e attrarre nuovi investimenti, sia nel settore della pesca che in quello turistico.

Un futuro di sviluppo per Sciacca

La ripresa dei lavori rappresenta una speranza concreta per gli abitanti di Sciacca, che da anni attendono il completamento di questa infrastruttura. Con il supporto delle istituzioni locali e l’interesse diretto di Marco Falcone, la città mira a vedere finalmente realizzato un porto moderno e funzionale, in grado di diventare un pilastro per l’economia locale.

Brigida Raso