Safe Driving Without Risks: chiusi i laboratori, via alla sfida creativa del contest per studenti

La conclusione dei laboratori formativi rivolti agli studenti segna un nuovo e importante passo avanti per “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, il progetto promosso dalla Città Metropolitana di Palermo nell’ambito del progetto nazionale “Mobilità Sicura”.

Sono stati coinvolti quattro istituti: il liceo “G. Garibaldi” e l’IISS “Ernesto Ascione” di Palermo, il liceo “Felicia e Peppino Impastato” di Partinico e il liceo ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria. Questi nuovi incontri si sono svolti dopo le sessioni formative rivolte agli insegnanti e hanno visto l’ingresso nelle attività di Chris Clun, autore e creator digitale palermitano, chiamato ad attivare momenti di confronto e dialogo con i giovani.

Gli appuntamenti hanno offerto l’occasione per lanciare il contest creativo “La sicurezza sei tu – scelte, comportamenti e responsabilità nella mobilità quotidiana”: uno strumento partecipativo attraverso cui gli studenti diventano veri e propri autori di messaggi rivolti ai coetanei. C’è tempo fino al 31 marzo per iscriversi.

“Safe Driving Without Risks” nasce con un obiettivo chiaro: promuovere una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sul coinvolgimento in prima persona dei giovani.

Un aspetto fondamentale, che il Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, ha sottolineato in una recente intervista : “Questo progetto coinvolge i ragazzi, rendendoli responsabili e protagonisti del progetto stesso. Vogliamo che lavorino insieme a noi e la risposta sin da subito è stata positiva e partecipativa”.

“La sicurezza stradale – ha aggiunto – riguarda tutti noi: spesso i giovani avvertono un senso di esclusione o mancata considerazione da parte degli adulti e iniziative come questa hanno anzitutto lo scopo di eliminare le distanze”.

Le attività con gli studenti

Per ciascun istituto, i laboratori hanno seguito un format che ha integrato tre dimensioni fondamentali, in modo multidisciplinare: il rispetto delle regole e il ruolo delle istituzioni; la consapevolezza dei rischi connessi a distrazione, velocità, alcol e sostanze; la presentazione del contest creativo.

Ad occuparsi dell’attivazione iniziale è stato Chris Clun, che ha introdotto i temi della giornata con un linguaggio vicino alle nuove generazioni, alternando ironia e riflessione. La sua presenza ha reso ancora più evidente la dimensione partecipativa: non una lezione, ma un momento condiviso.

Chris Clun ha passato dunque la parola alla Polizia Metropolitana: la Vice Comandante Giovanna Costa ha spiegato le norme stradali essenziali e i casi tipici di violazione, chiedendo ai ragazzi quali argomenti volessero approfondire. Insieme a lei, Francesca Navarra (Ispettore Principale) e Renato Autore (Agente) hanno risposto alle domande degli studenti, chiamati anche a partecipare a una dimostrazione pratica del funzionamento dell’etilometro, attraverso una simulazione di controllo su strada.

A seguire, la psicologa Mariarita Semola ha parlato degli aspetti legati alla psicologia del rischio: bias cognitivi, influenza del gruppo, effetti psicofisici di alcol e sostanze su reattività e coordinazione, fino alla pericolosità della distrazione da smartphone. Un confronto diretto che ha permesso di tradurre dati e concetti scientifici in situazioni concrete e che ha suscitato un elevato interesse nei ragazzi.

Momenti interattivi ed esperienziali hanno scandito i laboratori, rendendo evidente quanto anche una “piccola” distrazione possa compromettere la capacità di gestire più stimoli in contemporanea. Un approccio comprensibile e immediato, che ha saputo tenere viva l’attenzione della platea e che ha suscitato domande e curiosità.

Il messaggio centrale è stato chiaro: la strada non concede seconde possibilità, ma offre sempre una scelta prima. E, sulla scia di questo messaggio, i laboratori si sono sempre conclusi con un monologo tematico di Chris Clun.

Il contest “La sicurezza sei tu”

Una parte fondamentale del progetto Safe Driving Without Risks è rappresaentata del contest “La sicurezza sei tu – scelte, comportamenti e responsabilità nella mobilità quotidiana”.

L’obiettivo è trasformare la consapevolezza del rischio in comunicazione efficace, capace di incidere sui comportamenti reali. La partecipazione avviene per istituto, con il coordinamento di uno o più docenti referenti. Le scuole della Città Metropolitana di Palermo dovranno: iscriversi entro il 31 marzo 2026, inviando il modulo sottoscritto dal Dirigente Scolastico; pubblicare e inviare gli elaborati entro il 30 aprile 2026.

Gli elaborati, coerenti con gli obiettivi del progetto, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale della scuola partecipante. Per i video (della durata massima 3 minuti) è richiesto anche il caricamento su YouTube, con visibilità pubblica o non in elenco. Sono ammessi contenuti originali e inediti nei formati: video; gallery fotografiche (massimo 5 immagini); videointerviste.

I lavori potranno essere ideati autonomamente o ispirati alle campagne “Il bello di…” e “Mandami un messaggio quando arrivi”, presentate nell’ambito dell’iniziativa. Gli elaborati selezionati saranno presentati durante l’evento finale del progetto e diffusi sui canali istituzionali esclusivamente per finalità educative e di sensibilizzazione.

Tutte le informazioni sul progetto, il regolamento e i moduli per iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.safedrivingpalermo.it. Il progetto “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi” è promosso dalla Città Metropolitana di Palermo nell’ambito del progetto nazionale “Mobilità Sicura”, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia.

