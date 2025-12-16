Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

16/12/2025

Sicilbanca ed Emmecci Spa: borsa di studio da 75 mila euro per i giovani talenti

Sicilbanca ed Emmecci Spa avviano una nuova e significativa collaborazione con l’Università di Palermo per sostenere e valorizzare i giovani talenti del territorio. È stata infatti ufficialmente assegnata una borsa di studio triennale del valore complessivo di 75 mila euro, promossa dalla Facoltà di Architettura dell’Ateneo palermitano e vinta da una studentessa selezionata tramite bando pubblico, sotto la supervisione del professor Michele Sbacchi. La borsa di studio darà vita a due importanti progetti di ricerca e valorizzazione culturale, che coinvolgeranno direttamente sia Emmecci Spa sia Sicilbanca.

Un museo a cielo aperto nell’uliveto di San Mauro Castelverde

Il primo progetto riguarda l’azienda agricola di Emmecci Spa a San Mauro Castelverde, dove verrà realizzato un museo a cielo aperto all’interno dell’uliveto aziendale. Tutte le opere installate saranno create esclusivamente con materiale di recupero, con l’obiettivo di unire arte, sostenibilità ambientale e valorizzazione del paesaggio rurale. Il secondo progetto sarà invece dedicato a Sicilbanca e riguarderà la musealizzazione della sede di Caltanissetta, con uno studio mirato a valorizzare la storia, l’identità e il patrimonio dell’istituto di credito cooperativo.

“La sensibilità di Sicilbanca non è rivolta soltanto ai rapporti istituzionali, ma soprattutto ai territori – dice Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca –. Il nostro valore aggiunto viene sempre reinvestito nella comunità, sia con iniziative promosse direttamente da noi sia attraverso collaborazioni con altri enti. Con Emmecci condividiamo la stessa visione: per fare impresa oggi non basta l’aspetto tecnico, occorre saper fare rete, rigenerarsi e non fermarsi mai. Questo accordo con l’Università di Palermo ci permette di valorizzare ancora di più le intelligenze locali, che sono una delle nostre risorse più preziose”.

“Siamo orgogliosi di essere promotori di questa iniziativa, frutto della collaborazione già avviata da tempo con l’Università di Palermo e, in particolare, con la Facoltà di Architettura – dice Mario Puglisi, Ceo di Emmecci Spa –. Abbiamo condiviso con Sicilbanca una visione comune, fondata sull’importanza di investire nelle competenze e nei giovani talenti del nostro territorio, e il loro immediato sostegno ha reso possibile trasformare questa idea in un progetto concreto. Crediamo profondamente che il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo accademico sia un motore decisivo per la crescita culturale ed economica della Sicilia, e questa borsa di studio rappresenta un passo significativo in questa direzione”.

