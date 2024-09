Sicilia e il successo delle PMI su Amazon: il caso Cuore Lavico

La Sicilia si conferma una delle regioni italiane più promettenti per quanto riguarda l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) grazie alla piattaforma di e-commerce Amazon. Secondo il Report 2024 sull’Impatto economico delle PMI italiane su Amazon, le imprese siciliane hanno registrato risultati straordinari nel 2023, con oltre 45 milioni di euro di vendite all’estero, un incremento di oltre il 35% rispetto al 2022. Le PMI siciliane hanno venduto più di 9 milioni di prodotti, segnando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.

Questo successo evidenzia l’importanza del digitale per le PMI dell’isola, che stanno trovando nell’e-commerce un canale fondamentale per espandere il proprio mercato oltre i confini nazionali. Uno degli esempi più rappresentativi è quello di Cuore Lavico, una piccola realtà siciliana specializzata nella lavorazione della pietra lavica Etnea. Fondata nel 2013, questa impresa ha sfruttato Amazon per raggiungere un pubblico internazionale, vendendo prodotti in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Olanda e Svezia, che rappresentano il 60% del loro fatturato. Grazie alla vetrina Made in Italy, Cuore Lavico riesce a valorizzare la tradizione artigianale locale e a portarla sui mercati globali.

Il ruolo di Amazon è stato decisivo per la crescita delle PMI siciliane, permettendo loro di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione. L’azienda ha investito significativamente in servizi di logistica e strumenti di supporto, come il programma “Accelera con Amazon”, che facilita l’accesso delle piccole imprese al mercato online, e la vetrina Made in Italy, un portale internazionale che promuove prodotti italiani di qualità.

A livello nazionale, il report ha rilevato che oltre il 65% delle PMI italiane che operano su Amazon esportano i loro prodotti all’estero. Queste vendite hanno generato un valore di export superiore a 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 25% rispetto al 2022. La digitalizzazione non solo ha creato nuove opportunità per le PMI, ma ha anche contribuito a creare più di 60.000 posti di lavoro in Italia.

Nonostante la Lombardia, la Campania e la Toscana siano le regioni italiane con il più alto valore di export, la Sicilia, con i suoi 45 milioni di euro di vendite internazionali, si posiziona tra le prime dieci regioni per valore di export su Amazon. L’isola è inoltre sede di oltre 1.300 PMI attive sulla piattaforma, di cui più del 65% vende all’estero.

L’esperienza della Sicilia dimostra come le PMI locali, grazie alla digitalizzazione e all’innovazione, possano competere sui mercati globali mantenendo le radici saldamente ancorate al territorio. Grazie a piattaforme come Amazon, il Made in Sicily diventa un simbolo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, portando con sé l’autenticità e la tradizione dell’isola.

L’e-commerce rappresenta oggi uno dei pilastri su cui le imprese siciliane possono costruire il loro futuro, espandendo la loro presenza globale e contribuendo al contempo alla crescita economica dell’intera regione.