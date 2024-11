“Sicilia verso il Green”: nuove prospettive per l’energia rinnovabile

Domani, 8 novembre, si terrà presso gli INFN – Laboratori Nazionali del Sud l’evento “La Sicilia verso il Green”, organizzato da Unioncamere Sicilia e dal quotidiano “La Sicilia”, con il supporto dell’assessorato regionale all’Energia. L’incontro riunirà esperti, istituzioni e imprese per discutere il futuro energetico della regione e le opportunità della transizione ecologica e dell’innovazione sostenibile.

L’inaugurazione prevede i saluti istituzionali di Enrico Trantino, sindaco di Catania, Domenico Ciancio Sanfilippo, condirettore del quotidiano “La Sicilia”, Franz Di Bella, vicepresidente di Confindustria Catania, e Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est. Seguiranno panel e discussioni dedicate alla transizione energetica della Sicilia.

Crescita delle rinnovabili: imprese e nuovi posti di lavoro

Grazie agli obiettivi del Green Deal Europeo e al pacchetto “Fit for 55”, la Sicilia si sta affermando come leader mediterraneo nella transizione verde. Secondo l’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, le imprese attive nel settore delle rinnovabili sono passate da 1.409 a 6.161, con un aumento degli occupati da 2.083 a 20.749. Questo sviluppo ha portato la Sicilia dalla decima alla settima posizione nazionale nel comparto energetico, evidenziando l’efficacia delle politiche locali.

Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, sottolinea come la regione, favorita da un clima soleggiato e ventoso, abbia un grande potenziale per attrarre investimenti, contribuendo a creare occupazione e competenze specializzate nel rispetto dell’ambiente.

Le recenti normative regionali, che facilitano le autorizzazioni per impianti di energia verde, hanno dato un impulso al settore. La Commissione Tecnica Specialistica, diretta da Gaetano Armao, ha infatti semplificato le procedure per progetti validi, riducendo le speculazioni e incentivando l’ingresso di aziende affidabili. Queste misure agevolano uno sviluppo sostenibile e trasparente.

Diversificazione energetica: eolico offshore e porti green

L’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro, ha ribadito l’importanza di una strategia energetica diversificata che includa fonti oltre a quelle solari ed eoliche. “L’eolico offshore rappresenterà un volano di crescita per l’isola e il porto di Augusta diventerà un nodo energetico essenziale”, ha dichiarato. La Sicilia punta anche su idroelettrico e sulla trasformazione dei porti in hub energetici per valorizzare ulteriormente le sue risorse.

Il porto di Augusta, in particolare, sarà il fulcro dello sviluppo dell’eolico offshore e della logistica regionale. Su questo tema interverranno Franco D’Alpa, dirigente della sezione tecnica dell’Autorità Portuale della Sicilia orientale, e Antonio Pandolfo, vicepresidente nazionale di Assiterminal, illustrando il potenziale di Augusta come base per il settore.

La Regione sta inoltre investendo nella riconversione di miniere dismesse e nel riciclo delle acque depurate, riducendo l’impatto ambientale e favorendo l’economia circolare, in linea con le normative europee sulla gestione sostenibile delle risorse.

Una transizione che porta vantaggi ai cittadini e al mercato del lavoro

L’espansione delle energie rinnovabili non solo favorisce le imprese, ma ha ricadute positive anche sui cittadini, migliorando l’occupazione e il reddito delle famiglie siciliane. Nel 2023, l’occupazione nel settore energetico è aumentata del 4,3%, superando la media nazionale e favorendo settori come industria e turismo grazie alle opportunità offerte dalla crescita sostenibile.

Sebbene l’inflazione sia sotto controllo, i consumi stanno registrando un lieve rallentamento, segno di un processo di adattamento economico in corso. Tuttavia, l’aumento dei posti di lavoro nell’energia contribuisce alla stabilità economica, incrementando il potere d’acquisto e le condizioni di vita.

Prospettive future e programma dell’evento

Durante l’evento “La Sicilia verso il Green” a Catania, saranno presentati studi e progetti innovativi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l’uso della geotermia nelle isole minori e il nucleare di nuova generazione. Antonio Romeo, direttore generale di Dintec, approfondirà il ruolo delle CER, mentre Francesco Cappello, vicepresidente di Isole Sostenibili, illustrerà l’obiettivo di rendere le isole minori autosufficienti.

Il panel conclusivo vedrà la partecipazione di figure come Gaetano Armao, presidente della Commissione Tecnica Specialistica, Santo Cutrone di Ance Sicilia, Tommaso Castronovo di Legambiente Sicilia e Fabio Fatuzzo di Sidra, che discuteranno delle ultime novità in ambito energetico e ambientale, tra cui le innovazioni emerse all’Ecomondo di Rimini. Agata Matarazzo dell’Università di Catania condividerà inoltre le ultime ricerche sull’economia circolare.

Questo evento rappresenta un’occasione importante per delineare la visione di una Sicilia all’avanguardia nella sostenibilità e nell’energia rinnovabile, grazie a politiche regionali mirate e investimenti lungimiranti che preparano l’isola a un futuro più verde e prospero.

Brigida Raso