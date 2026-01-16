Sidra avvia la digitalizzazione delle pratiche: dal 2026 richieste e contratti si gestiscono online

Semplificare i rapporti con l’utenza e rendere più efficiente il servizio pubblico. È in questa direzione che si muove Sidra, la società partecipata del Comune di Catania, che dal 1° gennaio 2026 ha avviato un nuovo servizio di digitalizzazione delle attività amministrative dell’Ufficio Commerciale Utenze.

La novità riguarda direttamente cittadini e imprese: non sarà più necessario recarsi fisicamente agli sportelli per la gestione delle principali pratiche. Tutte le richieste relative a nuovi impianti, nuovi contratti, subentri, volture e disdette potranno essere inoltrate e formalizzate in modalità digitale, attraverso l’invio della documentazione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo sidraspa@pec.it. Una scelta che punta a garantire maggiore sicurezza, tracciabilità e rapidità nelle comunicazioni.

Un servizio più snello e moderno

«Il nuovo servizio permette di gestire in modo semplice e immediato tutte le pratiche amministrative – spiega Mario Di Mulo, presidente di Sidra – favorendo un rapporto più snello e moderno tra l’azienda e i propri utenti. Questa iniziativa conferma il nostro impegno nel migliorare efficienza, sostenibilità e qualità dei servizi offerti».

La digitalizzazione delle pratiche rappresenta infatti un tassello di un percorso più ampio di modernizzazione dei servizi, avviato da tempo dall’azienda che gestisce il servizio idrico nel capoluogo etneo.

I servizi digitali già attivi

Sidra mette già a disposizione degli utenti diversi strumenti online per la gestione delle utenze, come la consultazione delle fatture, il controllo dei consumi e il download dei duplicati in formato PDF. A questi si affianca l’applicazione K-Reader, scaricabile su smartphone, che consente di inviare l’autolettura del contatore caricando i dati richiesti e una foto del misuratore. Un servizio pensato per semplificare le operazioni più frequenti e ridurre tempi e passaggi burocratici.

Restano inoltre attivi i canali telefonici per segnalazioni e informazioni, con numeri dedicati a disservizi e pratiche commerciali – come contratti, disdette e stato dei pagamenti – indicati sul sito ufficiale della società, con fasce orarie e modalità di accesso differenziate tra rete fissa e mobile.

Meno spostamenti e più sostenibilità

Riduzione degli spostamenti, minore utilizzo di carta e comunicazioni più ordinate e verificabili: il nuovo servizio di Sidra punta anche a una gestione più sostenibile, in linea con le esigenze di una città che guarda alla digitalizzazione come leva di efficienza e qualità del servizio pubblico.

Per i cittadini che preferiscono i canali tradizionali o necessitano di assistenza diretta, restano comunque disponibili i recapiti e le sedi indicate dall’azienda, a conferma di un modello che affianca innovazione tecnologica e attenzione alle diverse esigenze dell’utenza.