Società dello sport e del terzo settore, un corso per la gestione

Il terzo settore e il mondo dello sport presentano profili di gestione e di amministrazione sempre più complessi. Per affrontarli la Saf Sicilia, la Scuola di alta formazione dei Commercialisti, ha ideato un corso on line destinato agli iscritti degli ordini provinciali ma anche ai liberi professionisti interessati all’argomento. Il corso prenderà il via il 21 gennaio e sarà svolto interamente in modalità è learning. Articolato in 6 moduli, per 20 ore di formazione continua riconosciute sulla base dell’effettiva partecipazione, si concluderà il 25 Febbraio 2025.

Un percorso studiato dalla Saf riservato agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed ai liberi professionisti interessati all’argomento, per offrire una specializzazione ad alto valore aggiunto che comporterà tanta richiesta di professionalità per i prossimi anni.

“Concentreremo la nostra attenzione verso il mondo del Terzo Settore e dello Sport che sempre più presenta profili complessi che necessitano del nostro supporto scientifico e tecnico, quindi il compito del professionista è di iniziare a predisporre le strategie, anche organizzative, per gli enti e le società sportive che avranno necessità di un professionista capace di visione e prevenzione prospettica”, spiega Nicolò la Barbera, presidente dell’Ordine di Palermo e della Saf. “Il futuro non può essere fermato, ma va accompagnato con una più accurata analisi delle conoscenze professionali a supporto della crescita del tessuto economico e sociale anche del Terzo Settore e del mondo dello Sport”.

La quota di iscrizione è di 252,00 euro.

Sarà possibile iscriversi sul portale della Saf Sicilia fino al 17 Gennaio 2025 (fino ad esaurimento posti), al seguente link: https://www.safsicilia.it/…/le-riforme-del-terzo…/…