Sostenibilità come sviluppo, cinque tappe di Manageritalia in Sicilia

La sostenibilità come possibile motore di sviluppo della Sicilia. Da questo assunto parte il confronto tra istituzioni, manager e imprese a realizzato da Manageritalia Sicilia in cinque tappe per l’Isola. Primo appuntamento lunedì 2 dicembre, alle 15 all’NH Hotel Parco degli Aragonesi di Catania con ‘La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto’. Un percorso per dialogare con business community, istituzioni e società sui punti cardine di questa fondamentale transizione economica e sociale. “Non vi sono dubbi – si legge in una nota di Manageritalia che presenta l’iniziativa – che la sostenibilità, a tutto tondo, sia una vera opportunità per la Sicilia, il sud e tutto il Paese. La regione può e deve essere un concreto laboratorio di riferimento”. A confrontarsi saranno Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia; Filippo Salone, Prioritalia-AsviS; Giuseppe Caruso, docente dell’Università di Catania; Giulia Giuffrè, CSO & Sustainability Ambassador Irritec; Silvia Pugi, Deputy Secretary General Cec. A seguire la tavola rotonda che metterà a confronto le esperienze di Giuseppe Castellana, rappresentante Manageritalia executive professional Sicilia; Domenico Fortunato, presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata; Sandro Mambelli, Aidp; Maurizio Mazzapicchi, Federmanager Sicilia Orientale; Michele Trimboli, Vicepresidente Manageritalia Sicilia. Le altre tappe sono previste ad Agrigento (a marzo), a Messina (giugno), Ragusa (ottobre) e un evento conclusivo previsto per dicembre 2025 a Palermo. “Per raggiungere davvero la sostenibilità servono strategie, sistemi di gestione e misurazione, ma serve anche che manager e imprenditori siano protagonisti di un processo efficace che porti a risultati tangibili e valore aggiunto a tutta la comunità e i territori”, spiega Pallante presentando le tappe del tour di Manageritalia.