Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, dal 26 al 29 novembre buyer esteri in visita tra le aziende del territorio

Promuovere le produzioni di eccellenza dell’Etna per ampliare i percorsi di internazionalizzazione. Questo l’obiettivo di Crossing Etna, educational tour rivolto a dieci operatori economici stranieri specializzati in enoturismo ed enogastronomia, organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna dal 26 al 29 novembre prossimi. I buyer, provenienti principalmente da Regno Unito, Portogallo e Lituania, sono stati selezionati tra i partecipanti a fiere di settore ed invitati per una tre giorni alla scoperta del territorio. Ricco il programma di visite, esperienze ed escursioni proposte agli ospiti che alloggeranno in alcune tra le più prestigiose strutture etnee. “E’ un grande piacere per noi mostrare loro i tesori dell’Etna, una terra ricca di storia, natura e prodotti unici – spiega Gina Russo, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – Iniziative come queste servono a promuovere il territorio e a creare nuove opportunità di mercato, accompagnando gli operatori internazionali alla scoperta delle nostre produzioni enogastronomiche di eccellenza e degli scenari unici offerti dalla nostra terra”.

Tra le attività in programma ci saranno l’Etna & Wine Tour, escursione che prevede la visita di aziende e cantine, sotto la guida di un esperto viticultore, e l’escursione in alcune delle più belle e suggestive valli e grotte del vulcano, tra antiche colate e crateri spenti, e il tour del Treno dei vini dell’Etna, un’esperienza unica per scoprire le più belle aziende vitivinicole del territorio esplorando in Circumetnea le bellezze paesaggistiche locali. Non solo vino tra le eccellenze in vetrina. Tra le novità di quest’anno, infatti, è previsto l’allestimento di un temporary oil bar, durante l’evento B2B in programma il 27 novembre a Milo, a partire dalle 16.30, dove i produttori di olio avranno l’opportunità di far degustare i propri prodotti di punta a tour operator e aziende. “Crossing Etna è un progetto che portiamo avanti dal 2019 – spiega il direttore della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna Marika Mannino – Quest’anno abbiamo selezionato buyer europei provenienti principalmente dal Regno Unito, ma anche dal Portogallo e dalla Lituania. Sono tutti tour operator con una clientela altospendente, interessata alle esperienze enogastronomiche. Li porteremo alla scoperta del vulcano attraverso tutte le esperienze organizzate dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna ma anche dalle aziende coinvolte. Crediamo molto in questo progetto perché riteniamo che gli operatori stranieri, una volta vissute queste esperienze, possano poi proporle ai clienti nei loro Paesi. È anche un input che vogliamo dare alle aziende del territorio affinché – conclude – presentino sempre nuove proposte”.





Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

