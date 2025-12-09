Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 09/12/2025

Sugherete e sviluppo sostenibile: esperti a confronto a Geraci Siculo

Si terrà martedì 10 dicembre 2025, presso il Convento dei Padri Agostiniani di Geraci Siculo, il convegno dedicato alla conservazione delle sugherete e alla valorizzazione della filiera del sughero, un appuntamento di rilievo per il territorio e per il settore forestale siciliano. L’iniziativa rientra nel Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014–2020 e punta a promuovere interventi di tutela ambientale, recupero degli habitat degradati e sviluppo sostenibile delle risorse boschive, con particolare attenzione alle querce da sughero.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali e proseguirà con una serie di interventi tecnici e scientifici che affronteranno temi centrali come la gestione delle sugherete, le problematiche fitosanitarie, il controllo dei parassiti, la certificazione forestale e le opportunità di trasformazione e valorizzazione del sughero in Sicilia. Previsti anche momenti di confronto con esperti provenienti dalle Università di Palermo e Sassari.

Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo e la partecipazione darà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali. Un’occasione importante per approfondire una filiera strategica per l’economia e l’ambiente delle Madonie, tra tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile.

Programma del Convegno – 10 Dicembre 2025

Ore 9:30: Saluti istituzionali, Luigi Iuppa, Sindaco di Geraci Siculo; Onorevole Giusi Savarino, assessore Regionale Territorio e Ambiente; Giuseppe Ferrarello, presidente Ente Parco delle Madonie; Alberto Pulizzi, dirigente generale Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; Silvia Marturano, presidente Ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo. Introduce e modera: Rosario Schicchi, direttore Orto Botanico Unipa.

Ore 10:20: La gestione attiva delle sugherete in Sicilia per la valorizzazione e conservazione della biodiversità e del paesaggio: T. La Mantia, D. S. La Malva, G. Sala, E. Badalamenti, A. Laschi – Dipartimento Saaf, Unipa;

Ore 10:40: Gli interventi per il controllo del Vischio e del Loranto nella sughereta di Geraci Siculo: 40 anni di osservazioni, Rosario Schicchi, Francesco Sgarlari, Anna Geraci, Giuseppe Bazan – Università degli Studi di Palermo;

Ore 11:00: Principali problematiche patologiche delle sugherete, Bruno Scanu – Università degli Studi di Sassari;

Ore 11:20: Principali problematiche entomologiche delle sugherete, Roberto Mannu – Università degli Studi di Sassari;

Ore 11:40: La gestione delle sugherete pubbliche in Sardegna, Antonio Casula, Sara Maltoni – Anarf / Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Regione Sardegna;

Ore 12:00: Trasformazione e valorizzazione del sughero in Sicilia, Gregorio Scafidi – Syfar Srl;

Ore 12:20: Procedure per la Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Antonio Brunori – Segretario Generale Pefc;

Ore 13:00: Dibattito;

Ore 13:20: Conclusioni.

Luogo: Convento dei Padri Agostiniani, GERACI SICULO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 5 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 12 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]