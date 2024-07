Tramonti di Parole, a Santa Flavia torna il festival degli autori

Tutto pronto per il quarto appuntamento con la rassegna letteraria “Tramonti di parole”, che si terrà nella suggestiva terrazza sul mare del Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia, in provincia di Palermo.

Domani, venerdì 12 luglio, a partire dalle 19:00, il giornalista e scrittore Salvo Toscano presenterà il suo ultimo romanzo “L’ultimo presagio”, edito da Newton Compton Editori, che racconta una nuova avventura dei fratelli Corsaro.

L’incontro vedrà la partecipazione della giornalista Miriam Di Peri, membro del Consiglio Direttivo della Stampa parlamentare siciliana, che dialogherà con Salvo Toscano.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di letteratura e cultura. Per gli amanti dei libri si tratta di un’opportunità unica per incontrare gli autori, porre domande e discutere delle tematiche affrontate nei romanzi in un contesto affascinante e stimolante.

La rassegna è stata promossa dal Sindacato Stampa Parlamentare Siciliana, in collaborazione con il gruppo Domina hotel della famiglia Preatoni, Innovation Island e Restart Palermo. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana, della Presidenza della Regione siciliana, della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Bagheria.

Il ciclo di appuntamenti intende far rivivere le atmosfere creative del Gruppo ’63, movimento culturale e letterario nato proprio al Domina Zagarella di Santa Flavia negli anni Sessanta.

La rassegna è iniziata ufficialmente venerdì 21 giugno e ha già visto la partecipazione di autori come Accursio Sabella, Alessia Cannizzaro e Giovanni Villino. Ogni venerdì, fino al 4 ottobre, scrittori e giornalisti si alterneranno per presentare le loro opere e discutere di temi attuali in un contesto unico, tra il mare e il tramonto.

Un programma ricco di eventi

La rassegna “Tramonti di parole” prevede un calendario ricco di eventi, con la partecipazione di numerosi scrittori e giornalisti. Gli incontri saranno un’occasione per esplorare tematiche di grande attualità, dalla politica alla cultura, dalla società all’introspezione personale. Gli eventi si svolgeranno nello spazio gestito da Wonderful e Dclub, dove i partecipanti potranno godere della bellezza del mare e della magia del crepuscolo.

Per partecipare agli incontri della rassegna “Tramonti di parole” è necessario registrarsi sul sito di Restart Palermo o inviare una mail di conferma della propria presenza all’indirizzo stampaparlamentare.sicilia@gmail.com. Chi desidera cenare presso la struttura dovrà prenotare in anticipo, contattando il numero 091 903077 o scrivendo a info@dominasicily.it almeno 24 ore prima dell’inizio dell’evento. Questa organizzazione permette di garantire un’esperienza piacevole e ben gestita per tutti i partecipanti.