Al via “Tramonti di Parole”, la rassegna letteraria che fa rivivere il Gruppo 63

Negli anni Sessanta, l’Hotel Zagarella di Santa Flavia (Palermo), con il suo incantevole scenario sul Tirreno, fu il cuore pulsante di una rivoluzione culturale italiana, ospitando il “Gruppo 63” formato da intellettuali neoavanguardisti come Nanni Balestrini, Umberto Eco, Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli e Francesco Agnello. Questi autori, accomunati dal desiderio di rompere con la tradizione letteraria, scelsero l’hotel per la sua particolare atmosfera, luogo ideale per la nascita di nuove idee e riflessioni.

Oggi, l’hotel torna a essere protagonista con la rassegna letteraria “Tramonti di Parole”. Ogni venerdì, dal 21 giugno al 27 settembre, il Domina Zagarella Sicily ospiterà un ciclo di incontri alle 18:30.

Questa iniziativa, promossa dalla Stampa Parlamentare Siciliana e supportata dal gruppo Domina Hotel della famiglia Preatoni, Innovation Island e Restart Palermo, è patrocinata dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Bagheria.

La rassegna mira a riportare alla luce le atmosfere creative del Gruppo 63, con un programma che prevede la partecipazione di scrittori e giornalisti che esploreranno temi attuali, dalla politica alla cultura, in un contesto affascinante tra il mare e il tramonto.

Gli autori presenteranno le loro opere e dialogheranno con il pubblico, promuovendo uno scambio culturale arricchente e offrendo nuove prospettive sulla realtà contemporanea.

L’apertura della rassegna è prevista per il 21 giugno con il giornalista Accursio Sabella e il suo libro “Dalla parte giusta”, un’opera che esplora storie di congiure e potere, tra affari loschi e colpi di Stato. Sponsor della giornata sarà l’azienda Paesano, che offrirà degustazioni dei suoi liquori artigianali siciliani.

Il calendario completo degli eventi:

21 giugno: “Dalla parte giusta” di Accursio Sabella

“Dalla parte giusta” di Accursio Sabella 28 giugno: “Without You” di Alessia Cannizzaro

“Without You” di Alessia Cannizzaro 5 luglio: “Negare il bene” di Giovanni Villino

“Negare il bene” di Giovanni Villino 12 luglio: “L’ultimo presagio” di Salvo Toscano

“L’ultimo presagio” di Salvo Toscano 26 luglio: “Mal di Sicilia” di Francesco Terracina

“Mal di Sicilia” di Francesco Terracina 2 agosto: “L’isola e il tempo” di Claudia Lanteri

“L’isola e il tempo” di Claudia Lanteri 9 agosto: “Il Delitto della Crocicchia” di Sergio Grimaldi

“Il Delitto della Crocicchia” di Sergio Grimaldi 23 agosto: “Domani c’è scuola” di Antonella Di Bartolo

30 agosto: “Demoni” di Lirio Abbate

“Demoni” di Lirio Abbate 6 settembre: Gianni Puglisi racconta il gruppo 63

Gianni Puglisi racconta il gruppo 63 13 settembre: “Il Canto della Casbah” di Giovanni Franco e Nicola Cristaldi

“Il Canto della Casbah” di Giovanni Franco e Nicola Cristaldi 20 settembre: “L’ultima partita” di Gaetano Perricone

“L’ultima partita” di Gaetano Perricone 27 settembre: “La Notte dell’Antimafia” di Lucio Luca

Per partecipare agli eventi, è necessario registrarsi sul sito Restart Palermo o inviare una mail a stampaparlamentare.sicilia@gmail.com. Chi desidera cenare presso la struttura deve prenotare in anticipo contattando il numero 091 903077 o scrivendo a info@dominasicily.it almeno 24 ore prima dell’evento.

“Tramonti di Parole” non sarà solo un evento letterario, ma un momento di incontro e dialogo dove autori, lettori e appassionati di cultura potranno confrontarsi e scambiare opinioni, il tutto avvolto dalla bellezza del tramonto sul mare. Questa rassegna è un invito a immergersi nella magia della letteratura, scoprire nuove prospettive e approfondire il dibattito su temi importanti, rendendola un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della cultura.