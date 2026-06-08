Tre giorni di cultura e confronto: Omnia 2026 racconta la giustizia tra mafia, guerra e diritti

Ci sono territori che rischiano di essere raccontati solo attraverso i paesaggi. Nel caso dei Nebrodi, però, il paesaggio è solo la superficie. Sotto ci sono specie rare, rocce antiche, insetti, piante, funghi, orchidee e tracce naturali che spiegano meglio di molte parole la complessità di un ecosistema.A Longi, il Centro Naturalistico “La Petagna” prova a fare […]
Dal 12 al 14 giugno torna a Gangi la terza edizione di OMNIA – Festival del Tempo, la manifestazione culturale ideata per trasformare il borgo madonita in uno spazio di confronto sui grandi temi della contemporaneità. Il tema scelto per il 2026 è “In/Giustizia per tutti”, una riflessione articolata sul significato della giustizia nelle sue dimensioni giuridiche, sociali, economiche e culturali.
Per tre giorni il festival proporrà incontri, dibattiti, spettacoli, presentazioni di libri e momenti di approfondimento che vedranno protagonisti alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del mondo della magistratura, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. Si partirà con un convegno dedicato al centenario dell’assedio di Gangi, ad opera del Prefetto Cesare Mori, con un focus sul primo maxiprocesso alla mafia della storia d’Italia e su come la criminalità organizzata siciliana è cambiata dall’epoca dei briganti al tempo degli algoritmi.
Tra gli ospiti della manifestazione figurano il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio de Lucia, il presidente della Corte d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, il presidente della Fondazione “Gaetano Costa” Sergio Russo, i giornalisti Gad Lerner, Maurizio Mannoni, Giuseppe Sottile, Lucia Goracci, Attilio Bolzoni, ed ancora le scrittrici Angela Iantosca e Giuseppina Torregrossa, tutti chiamati a confrontarsi sui temi della legalità, dell’informazione e delle trasformazioni della società contemporanea.
Accanto agli incontri, il programma prevede la mostra fotografica “Antimafia” di Franco Zecchin ed ancora spettacoli teatrali, momenti musicali e appuntamenti culturali pensati per coinvolgere pubblici diversi e favorire una riflessione collettiva sul rapporto tra giustizia, memoria, diritti e democrazia. A moderare gli incontri i giornalisti Salvatore Cusimano e Rosa Di Stefano.
Con il tema “In/Giustizia per tutti”, OMNIA si conferma un laboratorio culturale capace di coniugare qualità dei contenuti, partecipazione civile e valorizzazione del territorio, portando nel cuore delle Madonie alcune delle voci più autorevoli del panorama nazionale.
IL PROGRAMMA
VENERDÌ 12 GIUGNO
DAL CUNICOLO ALL’ALGORITMO. METAMORFOSI DEL POTERE MAFIOSO
Ore 10:30 – Aula Polifunzionale
L’assedio di Gangi e il processo Nicolò Andaloro + 163
Convegno curato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Ore 17:30 – Piazza San Giuseppe dei Poveri
Talk: Dal cunicolo all’algoritmo. Metamorfosi del potere mafioso
Intervengono:
• Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Palermo)
• Attilio Bolzoni (giornalista)
• Franco Zeccchin (fotografo)
• Sergio Russo (Presidente Fondazione “Gaetano Costa”)
Conduce:
• Salvatore Cusimano (giornalista)
Ore 19:00 – Circolo Mazzini
Inaugurazione della mostra fotografica “Antimafia” di Franco Zecchin.
Dialogo con l’autore:
• Tony Gentile
A seguire:
Affetti in movimento
Concerto musicale con Sara Bagnati e Marco Lo Cicero
Ore 22:00 – Piazza del Popolo
“Parole d’onore”
Spettacolo teatrale con Marco Gambino Attilio Bolzoni
A seguire:
Notturno OMNIA
Il Prefetto di Ferro
Proiezione del film di Pasquale Squitieri.
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SABATO 13 GIUGNO
DIS/ORDINE MONDIALE. IL MONDO FIRST
Ore 10:00 – Piazza Vittime della Mafia
Un caffè (doppio) con gli autori
• Attilio Bolzoni
• Salvatore Falzone
Dialogano con gli autori:
• Salvatore Cusimano
Ore 18:00 – Aula Polifunzionale
Presentazione del libro:
“Palermo di chitarra e coltello” di Giuseppe Sottile
Dialogano con l’autore:
• Santi Consolo
• Giovanni Ventimiglia
• Carmelo Zaffora
Ore 21:30 – Piazza del Popolo
Talk: Dis/ordine mondiale. Il mondo first
Intervengono:
• Gad Lerner (giornalista)
• Maurizio Mannoni (giornalista)
• Laura Silvia Battaglia (giornalista)
Conduce:
• Salvatore Cusimano (giornalista)
A seguire:
Piazzetta Bongiorno
Notturno OMNIA
Sax all-hour: la voce del jazz sax
Concerto musicale con Luciano Inguaggiato e Alessandro Valenza
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DOMENICA 14 GIUGNO
OLTRE L’OLTRAGGIO. IL CORPO DI CASSANDRA
Ore 10:00 – Piazza Vittime della Mafia
Un caffè (doppio) con gli autori
• Antonio Balsamo (Presidente Corte d’Appello di Palermo)
• Roberto Giovanni Conti (Vicepresidente Scuola Superiore della Magistratura)
Dialoga con gli autori:
• Angela Iantosca
Ore 11:00 – Piazzetta Bongiorno
Dal buio del tradimento alla luce della speranza: Giselle
Laboratorio rivolto ai bambini, ideato da NarrazioneDanza
Ore 17:30 – Piazza San Giuseppe dei Poveri
Talk: Oltre l’oltraggio. Il corpo di Cassandra
Intervengono:
• Giuseppina Torregrossa (scrittrice)
• Angela Iantosca (giornalista)
Conduce:
• Rosa Di Stefano (giornalista)
A seguire:
La ventiduesima donna
Lettura scenica di e con Angela Iantosca
Ore 21:30 – Piazza del Popolo
Premio Omnia Gangi
Salvatore Cusimano intervista Lucia Goracci
A seguire:
Notturno OMNIA
Frida Live
Concerto musicale di Frida Bollani Magoni
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