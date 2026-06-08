Tre giorni di cultura e confronto: Omnia 2026 racconta la giustizia tra mafia, guerra e diritti

Dal 12 al 14 giugno torna a Gangi la terza edizione di OMNIA – Festival del Tempo, la manifestazione culturale ideata per trasformare il borgo madonita in uno spazio di confronto sui grandi temi della contemporaneità. Il tema scelto per il 2026 è “In/Giustizia per tutti”, una riflessione articolata sul significato della giustizia nelle sue dimensioni giuridiche, sociali, economiche e culturali.

Per tre giorni il festival proporrà incontri, dibattiti, spettacoli, presentazioni di libri e momenti di approfondimento che vedranno protagonisti alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del mondo della magistratura, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. Si partirà con un convegno dedicato al centenario dell’assedio di Gangi, ad opera del Prefetto Cesare Mori, con un focus sul primo maxiprocesso alla mafia della storia d’Italia e su come la criminalità organizzata siciliana è cambiata dall’epoca dei briganti al tempo degli algoritmi.

Tra gli ospiti della manifestazione figurano il Procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio de Lucia, il presidente della Corte d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, il presidente della Fondazione “Gaetano Costa” Sergio Russo, i giornalisti Gad Lerner, Maurizio Mannoni, Giuseppe Sottile, Lucia Goracci, Attilio Bolzoni, ed ancora le scrittrici Angela Iantosca e Giuseppina Torregrossa, tutti chiamati a confrontarsi sui temi della legalità, dell’informazione e delle trasformazioni della società contemporanea.

Accanto agli incontri, il programma prevede la mostra fotografica “Antimafia” di Franco Zecchin ed ancora spettacoli teatrali, momenti musicali e appuntamenti culturali pensati per coinvolgere pubblici diversi e favorire una riflessione collettiva sul rapporto tra giustizia, memoria, diritti e democrazia. A moderare gli incontri i giornalisti Salvatore Cusimano e Rosa Di Stefano.

Con il tema “In/Giustizia per tutti”, OMNIA si conferma un laboratorio culturale capace di coniugare qualità dei contenuti, partecipazione civile e valorizzazione del territorio, portando nel cuore delle Madonie alcune delle voci più autorevoli del panorama nazionale.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 12 GIUGNO

DAL CUNICOLO ALL’ALGORITMO. METAMORFOSI DEL POTERE MAFIOSO

Ore 10:30 – Aula Polifunzionale

L’assedio di Gangi e il processo Nicolò Andaloro + 163

Convegno curato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.

Ore 17:30 – Piazza San Giuseppe dei Poveri

Talk: Dal cunicolo all’algoritmo. Metamorfosi del potere mafioso

Intervengono:

• Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Palermo)

• Attilio Bolzoni (giornalista)

• Franco Zeccchin (fotografo)

• Sergio Russo (Presidente Fondazione “Gaetano Costa”)

Conduce:

• Salvatore Cusimano (giornalista)

Ore 19:00 – Circolo Mazzini

Inaugurazione della mostra fotografica “Antimafia” di Franco Zecchin.

Dialogo con l’autore:

• Tony Gentile

A seguire:

Affetti in movimento

Concerto musicale con Sara Bagnati e Marco Lo Cicero

Ore 22:00 – Piazza del Popolo

“Parole d’onore”

Spettacolo teatrale con Marco Gambino Attilio Bolzoni

A seguire:

Notturno OMNIA

Il Prefetto di Ferro

Proiezione del film di Pasquale Squitieri.

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SABATO 13 GIUGNO

DIS/ORDINE MONDIALE. IL MONDO FIRST

Ore 10:00 – Piazza Vittime della Mafia

Un caffè (doppio) con gli autori

• Attilio Bolzoni

• Salvatore Falzone

Dialogano con gli autori:

• Salvatore Cusimano

Ore 18:00 – Aula Polifunzionale

Presentazione del libro:

“Palermo di chitarra e coltello” di Giuseppe Sottile

Dialogano con l’autore:

• Santi Consolo

• Giovanni Ventimiglia

• Carmelo Zaffora

Ore 21:30 – Piazza del Popolo

Talk: Dis/ordine mondiale. Il mondo first

Intervengono:

• Gad Lerner (giornalista)

• Maurizio Mannoni (giornalista)

• Laura Silvia Battaglia (giornalista)

Conduce:

• Salvatore Cusimano (giornalista)

A seguire:

Piazzetta Bongiorno

Notturno OMNIA

Sax all-hour: la voce del jazz sax

Concerto musicale con Luciano Inguaggiato e Alessandro Valenza

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DOMENICA 14 GIUGNO

OLTRE L’OLTRAGGIO. IL CORPO DI CASSANDRA

Ore 10:00 – Piazza Vittime della Mafia

Un caffè (doppio) con gli autori

• Antonio Balsamo (Presidente Corte d’Appello di Palermo)

• Roberto Giovanni Conti (Vicepresidente Scuola Superiore della Magistratura)

Dialoga con gli autori:

• Angela Iantosca

Ore 11:00 – Piazzetta Bongiorno

Dal buio del tradimento alla luce della speranza: Giselle

Laboratorio rivolto ai bambini, ideato da NarrazioneDanza

Ore 17:30 – Piazza San Giuseppe dei Poveri

Talk: Oltre l’oltraggio. Il corpo di Cassandra

Intervengono:

• Giuseppina Torregrossa (scrittrice)

• Angela Iantosca (giornalista)

Conduce:

• Rosa Di Stefano (giornalista)

A seguire:

La ventiduesima donna

Lettura scenica di e con Angela Iantosca

Ore 21:30 – Piazza del Popolo

Premio Omnia Gangi

Salvatore Cusimano intervista Lucia Goracci

A seguire:

Notturno OMNIA

Frida Live

Concerto musicale di Frida Bollani Magoni





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