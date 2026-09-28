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Pubblicato il: 28/09/2026

Dalla Sicilia agli Stati Uniti, UniCredit finanzia la crescita di Irritec

Il gruppo nato a Capo d’Orlando consolida la presenza americana con un’operazione da circa 18 milioni di euro.

Dieci milioni di euro in Italia, nove milioni di dollari negli Stati Uniti. UniCredit accompagna così una nuova fase di crescita di Irritec, il gruppo siciliano dell’irrigazione di precisione presente oggi in oltre cento Paesi.

L’operazione risponde a due esigenze diverse. Alla capogruppo Irritec S.p.A. va un finanziamento “Futuro Sostenibile Plus” da 10 milioni di euro, destinato agli investimenti e ai programmi di sviluppo e collegato al raggiungimento di obiettivi misurabili in materia ambientale, sociale e di governance. Negli Stati Uniti, invece, la filiale UniCredit di New York ha concesso 9 milioni di dollari a Irritec USA Inc. per sostenere il capitale circolante della controllata. Il controvalore complessivo è di circa 18 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di affiancare il Gruppo Irritec in una nuova fase del proprio percorso di crescita. Questa operazione conferma la volontà di UniCredit di sostenere le eccellenze imprenditoriali dei territori che investono in innovazione, sostenibilità e sviluppo internazionale”, afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.

La geografia del finanziamento segue quella costruita dall’impresa in oltre cinquant’anni. Irritec nasce a Capo d’Orlando nel 1974 e da lì cresce fino a distribuire i propri prodotti in più di cento Paesi e a superare i mille dipendenti. Negli Stati Uniti è presente direttamente dal 2009, con uno stabilimento in California al quale si è aggiunto nel 2019 quello di Valdosta, in Georgia.

È a questo percorso che guarda Carmelo Giuffrè, fondatore e presidente di Irritec: “Questa operazione dà ulteriore forza a un percorso di sviluppo e internazionalizzazione iniziato molto tempo fa. Per noi innovare significa mettere insieme conoscenza, tecnologia e responsabilità per rendere sempre più efficiente l’utilizzo delle risorse in agricoltura”.

Tra UniCredit e Irritec esiste già un precedente. Nel 2022 la banca aveva sottoscritto un minibond sostenibile da 12 milioni di euro emesso dalla società siciliana. Anche allora il finanziamento era legato a obiettivi ambientali, sociali e di governance: tra quelli indicati figuravano l’aumento dell’utilizzo di plastica riciclata nei prodotti e una maggiore offerta di formazione ai dipendenti.

Nel 2022 il rapporto passava dalla società italiana. Con l’operazione di oggi coinvolge direttamente anche Irritec USA Inc.

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