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Pubblicato il: 15/04/2026

Vinitaly, debutto positivo per “Terre Sicane Experience”: arriva la Carta dei Vini e il Wine Fest

Prosegue con segnali decisamente positivi il percorso di “Terre Sicane Experience – Wine Territory” al Vinitaly, promosso dal Comune di Contessa Entellina con il Comune di Sambuca di Sicilia in qualità di partner. Fin dalle prime ore di apertura della fiera di Verona e nel corso di questi giorni, si registra una grande affluenza di wine lovers, operatori e curiosi, attratti da un’offerta che unisce qualità vitivinicola, identità territoriale ed enoturismo. Le aziende delle Terre Sicane si presentano compatte e coordinate, dando concreta forma a una strategia condivisa che punta a fare sistema. I primi incontri con i buyer sono già partiti, accompagnati da feedback incoraggianti: interesse, curiosità e attenzione verso un territorio che si propone non solo per il vino, ma come destinazione esperienziale completa.

Il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, commenta: “Siamo molto emozionati in questo momento. Abbiamo riscontrato fin da subito, già dalla presentazione, commenti positivi, curiosità e grande attenzione verso ciò che questo territorio può offrire, non solo al consumatore ma soprattutto all’enoturista. Questo è il nostro primo progetto condiviso al Vinitaly: lavoriamo insieme e continueremo a farlo per rafforzare una squadra importante di imprenditori che valorizzano il territorio insieme alle istituzioni. Dopo il Vinitaly, la Carta dei Vini e il Terre Sicane Wine Fest saranno i prossimi appuntamenti per la crescita e la valorizzazione del prodotto locale.”

Il progetto si conferma quindi come un primo passo concreto verso un modello strutturato di promozione territoriale, capace di mettere in rete imprese e istituzioni. L’entusiasmo raccolto in questi primi giorni apre già nuove prospettive: oltre alla presenza in fiera, si iniziano a gettare le basi per accogliere direttamente i wine lovers nelle Terre Sicane, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’offerta enoturistica e iniziative future come il Terre Sicane Wine Fest. Le aziende protagoniste – Filari della Rocca, Terre di Entella, Giallo, Baglio Carrubba, Di Giovanna, Antonio Gerardi, Alfano Vini, Domina Miccina, Murgia La Manno, Tenute Stoccatello, Leonarda Tardi e 7 Vicoli – rappresentano un sistema produttivo che, già da questo avvio, dimostra coesione, qualità e visione comune.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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