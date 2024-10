Vuedu Palermo: nuovo concept store di sartoria e design multiculturale

Vuedu, il brand di abbigliamento sartoriale femminile, ha inaugurato il suo nuovo concept store nella centralissima via Enrico Parisi 98 a Palermo. Questo spazio unico, con un design che mescola soffitti a volta e vetrate in ferro in stile industriale, si propone come un laboratorio di idee e creatività, dove la sartoria è al centro di un ambiente polifunzionale pensato per raccontare la passione e l’operosità artigianale.

Design Autentico e Inclusivo

Il concept store non si limita ad essere un negozio di abbigliamento, ma un luogo dove il design si fonde con la sartoria, offrendo un’esperienza immersiva. Le vetrate che lasciano intravedere il laboratorio sartoriale danno l’idea di trasparenza e autenticità, mentre gli ambienti accoglienti invitano alla condivisione di idee moderne. La filosofia aziendale si basa su un’inclusione multiculturale, con un team di sarti professionisti provenienti dal Mali, Senegal e Colombia, che creano capi haute-couture unici e originali, curati nei minimi dettagli e capaci di riflettere i gusti e le tendenze del momento.

Un’Impresa Accogliente e Inclusiva

L’idea di Vuedu non è solo quella di creare abiti sartoriali, ma anche di promuovere un modello di impresa che valorizzi le differenze culturali, integrando talenti provenienti da tutto il mondo. “Vuedu è un luogo dove si respira inclusività e apertura”, spiega Daniela Vinciguerra, architetto e art director del brand. “Il nostro obiettivo è offrire un servizio personalizzato e innovativo, in grado di adeguarsi alle esigenze di una realtà in costante evoluzione”. Questa filosofia permette al marchio di crescere, integrando competenze trasversali e dando vita a un ambiente di lavoro stimolante e creativo.

Una Storia di Successo e Innovazione

Dal 2007, anno della sua fondazione, Vuedu ha attirato l’attenzione di importanti testate giornalistiche come ELLE, GLAMOUR e VOGUE, affermandosi come un marchio di riferimento nel panorama sartoriale italiano. Nel 2008 è stato aperto a Palermo Vuedu FACTORY, uno spazio commerciale fluido e creativo, rinomato per le sue gallerie e mostre. Oggi, il nuovo store si propone non solo come un luogo per fare shopping, ma anche come un punto di incontro per eventi e momenti di relax. L’ambiente è arricchito da un giardino interno, raggiungibile tramite una scala esterna, dove i clienti possono rilassarsi tra piante tropicali e arredi confortevoli.

Abiti Sartoriali e Qualità Made in Italy

Vuedu continua a distinguersi per la sua attenzione ai dettagli e la capacità di combinare stile, eleganza e funzionalità. I capi sartoriali, realizzati su misura, convivono con abiti di altri marchi esclusivamente italiani, creando un linguaggio armonioso e coerente. La nuova sede di Vuedu rappresenta il punto d’incontro tra tradizione e innovazione, offrendo capi unici e pregiati che rispecchiano la qualità artigianale italiana.

Un Regalo per Palermo

Con questo nuovo spazio, Vuedu fa un ulteriore passo avanti nel dialogo con la città di Palermo, offrendo un luogo dove la moda, il design e la convivialità si fondono. “Il nostro desiderio è quello di crescere nel bello, ma rendendolo accessibile a tutti”, conclude Daniela Vinciguerra. Un sogno che, grazie a Vuedu, sta diventando una realtà.