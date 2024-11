Erredue e Agrobiofert: accordo da 3,4 milioni per la transizione energetica

ErreDue, leader nella progettazione di soluzioni innovative per la produzione di gas tecnici, ha siglato un importante accordo con Agrobiofert Srl, un’impresa agricola siciliana orientata alla sostenibilità e all’economia circolare. L’intesa prevede la realizzazione di due elettrolizzatori, dal valore complessivo di 3,4 milioni di euro, che saranno installati nello stabilimento Agrobiofert di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Questo progetto rappresenta un passo decisivo per la creazione di una Hydrogen Valley nell’ambito del programma di transizione energetica della Regione Sicilia.

Il progetto ‘H2 Farm’ e il ruolo dei fondi PNRR

L’accordo rientra nel progetto ‘H2 Farm’, avviato da Agrobiofert nel febbraio 2023 in adesione al bando regionale ‘Hydrogen Valleys’. L’iniziativa mira alla realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile, sfruttando aree industriali dismesse, con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione e promuovere lo sviluppo di tecnologie verdi. Il progetto è finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sostiene la transizione energetica attraverso investimenti mirati in innovazione e sostenibilità.

Elettrolizzatori di ultima generazione alimentati da energia fotovoltaica

I due elettrolizzatori forniti da ErreDue, della serie Sirio D1 HMW da 1 MW ciascuno, sono basati su tecnologia PEM (Proton Exchange Membrane) ad alta efficienza e operano a una pressione di 30 bar. Questi generatori saranno alimentati esclusivamente da energia elettrica green prodotta da un campo fotovoltaico, consentendo di generare annualmente 326 tonnellate di idrogeno rinnovabile. Questa configurazione non solo ottimizza l’efficienza energetica, ma si inserisce perfettamente negli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione previsti dal PNRR.

Benefici ambientali ed economici per Agrobiofert

L’adozione di tecnologie avanzate consentirà ad Agrobiofert di ridurre significativamente le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica dei suoi processi produttivi. Oltre all’impatto ambientale positivo, l’integrazione di un impianto di idrogeno rinnovabile contribuirà a ridurre i costi operativi, aumentando la competitività dell’impresa nel lungo termine. L’impianto rappresenta un esempio concreto di come la transizione energetica possa generare vantaggi ambientali ed economici.

“La transizione energetica è una priorità globale, e l’idrogeno verde rappresenta una risorsa chiave per immagazzinare e trasportare energia pulita in modo efficiente,” ha dichiarato Enrico D’Angelo, Presidente di ErreDue. “Collaborare con Agrobiofert, un’azienda che pone la sostenibilità al centro del proprio modello di business, è per noi motivo di orgoglio. Siamo convinti che l’adozione di tecnologie avanzate, come quelle per la produzione di idrogeno rinnovabile, non solo favorisca l’innovazione e la competitività delle imprese, ma rappresenti anche una leva strategica per la creazione di un’economia a basse emissioni.”

L’Hydrogen Valley siciliana: un passo verso il futuro

Il progetto di Priolo Gargallo è parte di un più ampio contesto di iniziative finalizzate a ridisegnare il panorama energetico siciliano. L’Hydrogen Valley ‘H2 Farm’ rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra industria e agricoltura possa portare a soluzioni innovative e sostenibili, promuovendo la transizione verso un’economia verde.

“Questo progetto non è solo un passo verso la sostenibilità,” ha aggiunto D’Angelo, “ma un investimento che avrà un impatto positivo sia sul piano ambientale che economico, rendendo le imprese più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del futuro.”

Con la consegna degli elettrolizzatori prevista per dicembre 2025, il progetto ‘H2 Farm’ si prepara a diventare un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nel settore agricolo e industriale in Sicilia.

