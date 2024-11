La Fondazione I.T.S. Academy Albatros fra i protagonisti di due importanti eventi enogastronomici a Taormina (ME) e Riposto (CT)

Al Taormina WinExpo e al Wine & jazz di DivinExperiences hanno partecipato i rappresentanti dell’Ass. Demetra (composta da corsisti dell’ITS), alcuni docenti, diplomati Albatros e numerosi allievi.



Messina, 30 ottobre – La Fondazione I.T.S. Academy Albatros ha partecipato a due importanti eventi enogastronomici svoltisi nei giorni scorsi a Taormina (Messina) e Riposto (Catania).



Il primo appuntamento, che si è protratto per tre giorni, è stato il Taormina WinExpo, dove è stato presente uno stand della Fondazione, con la partecipazione di Filippo Villari, diplomato ITS Albatros che ha recentemente realizzato il birrificio Zancle e dell’Associazione Demetra, formata da corsisti Albatros, rappresentati dalla presidente Rosalia Benvegna e altri allievi.

Si è svolto un talk dove è intervenuto Silvio Gulino, docente Albatros e Mastro birraio, dove si è parlato di economia circolare e si è approfondito il ruolo dei tecnici sulla filiera brassicola, dal chilometro zero fino al consumatore. Gulino ha raccontato ai presenti le attività e i corsi di formazione proposti da Albatros, che vanno a interpretare perfettamente la mission di queste tematiche affrontate.

Si è anche parlato del recupero degli scarti di produzione, che diventano dei sottoprodotti, come le trebbie e il luppolo dai quali si ottengono farine, prodotti da forno. Proprio in questo ambito, la Fondazione Albatros ha effettuato importanti investimenti per realizzare laboratori innovativi, quali ad esempio la malteria per trasformare l’orzo in malto, un birrificio e un imbottigliamento isobarico (per imbottigliare bevande gasate).

La Fondazione guidata da Antonina Sidoti ha poi partecipato alla sesta edizione di Wine & jazz di DivinExperiences, ospitata a Palazzo Vigo di Riposto (Catania), una kermesse internazionale che ha previsto tre giorni di degustazioni, masterclass, mentre l’ultimo giorno è stato dedicato al settore Ho.Re.Ca.

I.T.S. Albatros è stato fra i partner di questo evento, il cui tema per l’edizione 2024 è stato “Il cibo del futuro, bio naturalmente”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti tipici.

Nel corso di questo appuntamento si sono svolte master class dedicate alle erbe spontanee, agli agrumi di Sicilia, alla gelateria ed al mare. Gli ospiti sono stati accolti ed intervistati dai docenti ed esperti dell’ITS Albatros, lo chef Alfio Visalli (Presidente del Polo di ricerca e sviluppo Blu Lab Academy) e da Roberta Romano (Consulente del Polo ed esperta di diritto agroalimentare e food communication) ed anche Salvo Di Bella e Michela Ficarra. Ha anche preso parte l’Associazione Demetra di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che si occupa di trasformazione degli alimenti di stagione ed in particolar modo ortaggi, composta dai corsisti Albatros. Grazie all’alta formazione che stanno effettuando con il corso biennale Agrifood 4.0, hanno intrapreso sei mesi fa questa nuova strada imprenditoriale, mettendo in pratica quanto stanno imparando.

La presidente della Fondazione ITS Albatros, Antonina Sidoti, dichiara: “Sono fiera delle attività che sono state svolte nel corso di questi due prestigiosi eventi, che ha visto la partecipazione dei diplomati e dei diplomandi che sono già inseriti nel mondo del lavoro. L’obiettivo da raggiungere è quello di trasferire consapevolezza nei nostri giovani sul nostro territorio, perché da qui dobbiamo incoraggiarli a costruire qui, senza andare via. Appuntamenti di questo tipo mi consentono di dare testimonianza di quello che facciamo e dell’alta formazione che eroghiamo”.





















