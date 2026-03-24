Studenti e mobilità consapevole: come partecipare al contest “La sicurezza sei tu”

Il progetto “Safe Driving Without Risks – Guida Sicura Senza Rischi” della Città Metropolitana rende protagonisti gli studenti del territorio, con il contest “La sicurezza sei tu”, che chiama i giovani delle scuole secondarie di secondo grado a ideare messaggi di prevenzione mirati per i propri coetanei, per incidere concretamente sui comportamenti di guida.

L’iniziativa rappresenta una nuova fase del percorso formativo avviato nelle scuole del territorio: dopo i laboratori dedicati agli insegnanti e quelli per gli studenti, i ragazzi sono ora chiamati a tradurre quanto appreso in contenuti creativi rivolti ai propri coetanei. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare, sono sul sito ufficiale, a questo link.

Il contest si configura come uno strumento educativo e partecipativo che coinvolge direttamente studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Palermo, con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta sui comportamenti quotidiani legati alla mobilità: dall’uso dello smartphone alla guida all’eccesso di velocità, fino al consumo di alcol e sostanze.

Accanto alla sensibilizzazione, il progetto punta a rafforzare competenze trasversali, valorizzando la creatività giovanile come leva di prevenzione e promuovendo capacità comunicative, digitali e collaborative.

Il contest è rivolto agli studenti tra i 15 e i 18 anni e aperto sia alle scuole già coinvolte nel progetto sia a tutti gli istituti della Città Metropolitana di Palermo che intendano aderire. La partecipazione avviene per istituto, con il coordinamento di uno o più docenti referenti e la possibilità di coinvolgere più classi .

Le scadenze sono già definite: iscrizione entro il 31 marzo 2026 e invio degli elaborati entro il 30 aprile 2026.

Gli studenti potranno partecipare con contenuti originali e inediti nei formati video (fino a 3 minuti), gallery fotografiche e video interviste, pubblicati sui canali istituzionali delle scuole e, per i video, anche su YouTube. I lavori dovranno essere coerenti con i messaggi delle campagne nazionali sulla sicurezza stradale e potranno essere sviluppati liberamente o ispirati alle campagne “Il bello di…” e “Mandami un messaggio quando arrivi”.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da rappresentanti istituzionali, esperti di sicurezza stradale e professionisti della comunicazione, secondo criteri che includono coerenza con il tema, efficacia del messaggio educativo, creatività e capacità di comunicare al target giovanile. I lavori selezionati saranno presentati durante l’evento finale del progetto e diffusi sui canali istituzionali, per finalità educative e di sensibilizzazione.

Al centro dell’iniziativa c’è un cambio di prospettiva: gli studenti non sono più destinatari di una campagna, ma diventano autori e ambasciatori della sicurezza stradale. Un approccio che ispira il progetto sin dall’inizio e che punta a incidere concretamente sui comportamenti, in un contesto in cui la percezione del rischio è spesso sottovalutata.