Nasce in Sicilia il distretto produttivo Cereali: la nuova era del granaio d’Europa

La Sicilia, da sempre crocevia di culture e tradizioni, si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia agricola con la nascita del Distretto Produttivo Cereali Sicilia. Questo progetto ambizioso segna un punto di svolta per la filiera cerealicola dell’isola, puntando a rafforzare la competitività e l’innovazione in un settore chiave per l’economia regionale.

Un Inizio Promettente

Durante la prima assemblea plenaria del Distretto Produttivo Cereali Sicilia, tenutasi a Palermo, Carmelo Frittitta, Dirigente generale del Dipartimento delle Attività produttive della Regione siciliana, ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione e della collaborazione per affrontare le sfide dei mercati globali. Con 65 aziende, 461 addetti e un fatturato di circa 170 milioni di euro, l’accordo di programma firmato dall’Assessore Edy Tamajo mira a promuovere crescita, internazionalizzazione e innovazione nel settore.

La Visione del Distretto

Il distretto non si limita solo a un’iniziativa economica; rappresenta un ponte verso il futuro, valorizzando il legame intrinseco tra la Sicilia e la sua produzione cerealicola. L’obiettivo è di esaltare non solo il grano e i suoi derivati ma anche di riaffermare il ruolo della dieta mediterranea e i benefici sulla salute. Il supporto di enti come la Sosvima spa, il Gal Isc delle Madonie e il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore sottolinea l’impegno verso una qualità senza compromessi.

Progetti e Speranze

Giuseppe Russo, presidente del distretto e ricercatore del Consorzio Ballatore, ha evidenziato l’importanza di immaginare un futuro ampio per il grano siciliano. L’intento è di valorizzare i prodotti da forno, la pasta, i dolci prodotti con grani locali, creando un percorso di programmazione che metta al centro la qualità e l’identità siciliana. La creazione del distretto si propone di costruire una rete solida tra ricerca scientifica e sistema imprenditoriale, per promuovere un modello di crescita sostenibile che sia espressione dell’innovazione e dello spirito di intraprendenza locale.

Una Sfida che Unisce

Il Distretto Produttivo Cereali Sicilia è più di una semplice aggregazione di imprese; è un progetto che intende sfruttare al meglio le potenzialità di una terra fertile e di una tradizione millenaria. Con figure di spicco come Bernardo Messina e Salvatore Lo Porto, tra gli altri, che verranno confermate nella prossima assemblea, il distretto si appresta a diventare un punto di riferimento primario per il settore cerealicolo non solo in Italia ma in Europa.

Verso il Futuro

La piantumazione del primo seme il 28 febbraio simboleggia l’inizio di questo ambizioso percorso di crescita sostenibile. Il Distretto Produttivo Cereali Sicilia rappresenta una nuova alba per l’agricoltura siciliana, con l’obiettivo di esplorare e potenziare nuovi modelli organizzativi che valorizzino al massimo le risorse e le attività della filiera.

In conclusione, il Distretto Produttivo Cereali Sicilia non è solo un’iniziativa economica ma un progetto culturale e ambientale che mira a rafforzare l’identità siciliana attraverso la valorizzazione della sua produzione cerealicola. Un’impresa che, grazie alla collaborazione e all’innovazione, promette di portare il granaio d’Europa verso nuovi orizzonti di eccellenza e sostenibilità.