Come cambia il racconto della sicurezza stradale nelle scuole: Safe Driving Without Risks

La sicurezza stradale, per essere efficace, deve essere compresa. Da qui nasce “Safe Driving Without Risks – Guida sicura senza rischi”, il progetto della Città Metropolitana di Palermo inserito nel programma “Mobilità Sicura”.

L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e promuovere comportamenti responsabili. Ma il progetto si sviluppa come un percorso educativo strutturato, orientato alla costruzione di una consapevolezza reale.

I laboratori formativi con gli studenti hanno rappresentato il cuore dell’iniziativa. Qui il racconto è diventato uno strumento centrale per avvicinare gli studenti al tema. Ed è qui che, accanto alla Polizia Metropolitana e alla psicologa Mariarita Semola, è intervenuto Chris Clun, creator digitale, che contribuisce con un linguaggio diretto.

Linguaggi contemporanei per temi complessi

Durante gli incontri, Clun ha utilizzato ironia e immediatezza per costruire un dialogo con gli studenti. “È importante, soprattutto nelle scuole, perché i ragazzi iniziano a questa età a uscire con i propri mezzi”, spiega. “Che sia lo scooter o altro, spesso pensano che i segnali stradali siano un optional, quando invece sono la cosa più importante”. Il punto centrale è la percezione del rischio e una reale comprensione dei rischi.

L’esperienza digitale di Clun dimostra come sia possibile rendere accessibili contenuti complessi senza banalizzarli. Il format “Lezioni di guida ignoranti” diventa un modello replicato nei laboratori.

Partecipazione attiva

Gli studenti vengono coinvolti attivamente, fino a diventare autori di messaggi: così il contest “La sicurezza sei tu” rappresenta questo passaggio. “Il consiglio è lavorare in piccoli gruppi e capire come lanciare il messaggio, se in modo più diretto, più cinico o più divertente”, sottolinea Clun. “Ma l’importante è che il messaggio arrivi”.

Il valore del progetto

Il progetto dimostra che la prevenzione passa dalla capacità di comunicare in modo efficace. Integrare competenze tecniche e linguaggi contemporanei significa rendere la sicurezza un’esperienza condivisa.