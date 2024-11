SOTTOSCRITTO CONTRATTO PRELIMINARE TRA LEMON SISTEMI E GANDOLFO S.R.L.

QUESTA OPERAZIONE RAPPRESENTA IL PRIMO PASSO NELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E VENDITA DI PARCHI FOTOVOLTAICI DI MEDIE DIMENSIONI, ATTIVITÀ ALTAMENTE STRATEGICA PER LA CRESCITA FUTURA DI LEMON SISTEMI

Balestrate (PA), 30 ottobre 2024 – Lemon Sistemi (EGM: LS; “Lemon”, la “Società”), azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, rende noto, a seguito di quanto comunicato in data 4 giugno 2024 – relativamente alla vendita a Gandolfo S.r.l. di un impianto fotovoltaico a terra di circa 1MWp denominato “Parco Lemon 1” ubicato nel comune di Castellammare del Golfo (TP) – di aver ricevuto in data odierna il pagamento di € 250 mila come conseguenza della comunicazione di fine opere di costruzione dell’impianto. Ad oggi, pertanto, risultano ricevute dalla controparte le prime 3 tranches di pagamento per un importo totale pari a € 480 mila, circa il 42% del valore totale di vendita.

La vendita dell’impianto prevede un valore totale pari a € 1,15 milioni, che sarà corrisposto in più tranches in base allo stato di avanzamento delle attività connesse all’esercizio dell’impianto. In particolare, la vendita avverrà tramite la cessione del 100% delle quote di una SPV di nuova costituzione nella quale saranno conferiti le attività e i rapporti giuridici riferibili all’impianto (incluse le relative autorizzazioni e i diritti sullo stesso).

Ad oggi, sono state pagate 3 tranches a seguito della sottoscrizione della manifestazione di interesse, della sottoscrizione del contratto preliminare in data 17 ottobre 2024 e della comunicazione in data 18 ottobre 2024, da parte di Lemon, di fine lavori delle opere di costruzione dell’impianto. Al riguardo, le opere di costruzione del Parco Lemon 1 sono terminate a giugno 2024, con una successiva integrazione portata a termine nel mese di agosto 2024 e di conseguenza è stata fatta un’unica comunicazione di fine opere in data 18 ottobre 2024.

Le restanti tranches, pari a circa € 670 mila, verranno corrisposte secondo le seguenti milestones:

• € 600 mila alla stipula dell’atto definitivo di cessione della SPV che, diversamente da quanto era previsto nella manifestazione di interesse sottoscritta in data 25 marzo 2024 e in conformità a quanto concordato tra le parti nel contratto preliminare sottoscritto in data 17 ottobre 2024, potrà avvenire entro il termine di 15 giorni decorrenti dal successivo tra : (i) la comunicazione di fine opere di rete caricata da Lemon Sistemi sul portale di E-Distribuzione e (ii) il 25 marzo 2025;

• € 50 mila all’avvio in esercizio transitorio dell’impianto;

• € 20 mila alla connessione alla rete dell’impianto.

La stipula dell’atto definitivo di cessione è condizionata: (i) alla completa esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’impianto (inclusi tutti i lavori e gli interventi sull’impianto di rete necessari alla connessione alla rete), (ii) alla conferma della piena titolarità da parte di Lemon Sistemi di tutte le licenze, autorizzazioni e il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere l’attività sull’impianto e (iii) alla mancata impugnazione, ex art. 6, comma 7 bis, della L. n. 28/2011, della Procedura abilitativa semplificata (PAS) entro i temini previsti dalla legge. Si segnala in riferimento al precedente punto (iii) che il termine ultimo per l’impugnazione ex art. 6, comma 7 bis, della L. n. 28/2011 della Procedura abilitativa semplificata (PAS) è scaduto in data 21 ottobre 2024.

Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi, ha così commentato: “Questa operazione relativa alla progettazione, realizzazione, installazione e vendita di parchi fotovoltaici di medie dimensione rappresenta il primo passo per Lemon Sistemi nell’attività che ci vedrà impegnati anche nel prossimo futuro e che riteniamo altamente strategica per la nostra crescita. Abbiamo infatti valutato che i parchi fotovoltaici rappresentino una linea di business da potenziare in considerazione della forte richiesta del mercato e del nostro impegno nel perseguire obiettivi green, in ottemperanza alle vigenti normative europee, ricoprendo sempre più un ruolo da protagonista nella transizione energetica in corso”.

Francesco Gandolfo, Fondatore e CEO di Gan Gruppo Gandolfo, ha aggiunto: “Grazie all’operazione Parco Lemon 1, impianto fotovoltaico da 1 MWp a Castellammare del Golfo, il Gruppo Gandolfo compie un ulteriore passo verso la transizione sostenibile. Ottenere un impatto ambientale desiderato attraverso un processo di decarbonizzazione, una delle principali transizioni Green Deal, così l’attuale transizione verso un’economia sostenibile rientra tra gli obiettivi di mission sostenibili del Gruppo Gandolfo, con il fine di conseguire uno sviluppo economico adeguato rispettando il capitale naturale. Le imprese, chiamate ad essere protagoniste di questo processo, devono sempre più rispondere alle nuove esigenze del mercato green, per cui la scelta di acquisizione del parco fotovoltaico rafforza il percorso intrapreso verso la riduzione dell’uso di combustibili fossili (con l’introduzione dell’HVO, il biocarburante), l’accrescimento dell’efficienza energetica attraverso energie rinnovabili; il miglioramento delle infrastrutture energetiche”.

