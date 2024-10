Vigneti Verzera fra i partner della prestigiosa Targa Florio Classica 2024

I vini dell’azienda messinese sono stati apprezzati dagli oltre 200 equipaggi che hanno preso parte alla manifestazione

Messina, 15 ottobre – Si è conclusa la Targa Florio Classica 2024, l’edizione dei record, magistralmente organizzata da ACI – Automobil Club Italia – con ben 230 equipaggi, tra auto d’epoca e Ferrari moderne provenienti da tutto il mondo. Testimonianza del sempre crescente interesse verso la Sicilia e i suoi paesaggi affascinanti.



Un percorso di circa 685 km con ben 98 prove cronometrate, 11 di media e 6 controlli orari che ha visto la partecipazione di personalità illustri come lo chef Carlo Cracco, l’attore statunitense Erik Haugen, il blogger Mariano Di Vaio, il presidente di Automobile club Milano Geronimo La Russa, il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, il presidente di ACI Sport Giulio Pes ed il pilota di F1 Karl Wedlinger.

A vincere l’avvincente edizione 2024 è stato l’equipaggio Di Pietra – Di Pietra su Fiat 508 C del 1937.

Vigneti Verzera, azienda vitivinicola messinese, per il secondo anno consecutivo è stata partner dell’evento dove gli equipaggi ed i numerosi ospiti istituzionali hanno potuto degustare i loro vini durante la cena di gala di sabato 12 al Palazzo Reale di Palermo sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’azienda inoltre ha partecipato alla manifestazione con l’equipaggio 185 Verzera-Verzera su Porsche 356 A del 1957 che ha conquistando il 23° posto nella classifica generale su 110° concorrenti nella categoria Classiche ed il 1° posto come equipaggio Under 30.

“Siamo felici e orgogliosi di aver legato il nome della nostra azienda di famiglia alla “Targa Florio” uno degli eventi automobilisti più importanti e conosciuto in tutto il mondo – spiega Stellario Verzera, amministratore di Vigneti Verzera – un’occasione importante per far conoscere e degustare i nostri vini e la denominazione FARO, frutto esclusivo del territorio messinese, ad un parterre di prestigio.”

È stato un grande successo anche per la Scuderia Classic Team, partner dei Vigneti Verzera, premiata come 1° Team classificato, risultato che ha permesso di conquistare il titolo di Scuderia Campione d’Italia Grandi Eventi 2024.

“Con il Presidente del Team, Corrado Corneliani, un percorso di supporto reciproco che oggi ci rende maggiormente orgogliosi della nostra scelta di passioni condivise” – commenta sempre Stellario Verzera al termine dei quattro giorni di gara per le strade siciliane.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.