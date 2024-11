Volontariato: l’UE stanzia €166 milioni per gli under 35

La Commissione Europea ha stanziato oggi 166 milioni di euro per il Corpo Europeo di Solidarietà, un programma di volontariato giovanile per il 2025. Questo aumento significativo rispetto agli anni precedenti è dovuto al recupero di fondi non utilizzati durante la pandemia di COVID-19, quando molte attività di volontariato non hanno potuto svolgersi. Il programma mira a coinvolgere giovani dai 18 ai 35 anni in attività di volontariato in tutta Europa e nei Paesi terzi, rispondendo alle principali sfide del nostro tempo come la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, l’alfabetizzazione digitale e l’aiuto umanitario.

“Mettere i giovani nelle condizioni di fare la differenza nelle loro comunità e oltre è il fulcro del Corpo Europeo di Solidarietà“, ha dichiarato Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione. “Il budget di 166 milioni di euro per il 2025 aprirà ulteriori opportunità per i giovani europei“, ha specificato, “permettendo loro di contribuire a una società più verde, inclusiva e digitalmente avanzata, supportando nel contempo le persone bisognose, comprese quelle colpite dalla guerra in Ucraina.”

Progettato per affrontare le principali sfide contemporanee

Il Corpo Europeo di Solidarietà è molto più di un semplice programma di volontariato: è uno strumento concreto per trasformare problemi globali in opportunità di crescita e cambiamento. I progetti finanziati rispondono a esigenze specifiche, come:

Sostenibilità ambientale : iniziative per ridurre l’impatto climatico, promuovere energie rinnovabili e migliorare la gestione delle risorse naturali.

: iniziative per ridurre l’impatto climatico, promuovere energie rinnovabili e migliorare la gestione delle risorse naturali. Inclusione sociale : progetti per sostenere i gruppi più vulnerabili, promuovendo pari opportunità e coesione sociale.

: progetti per sostenere i gruppi più vulnerabili, promuovendo pari opportunità e coesione sociale. Alfabetizzazione digitale : azioni mirate a colmare il divario tecnologico, offrendo a tutti l’accesso alle competenze digitali indispensabili per il futuro.

: azioni mirate a colmare il divario tecnologico, offrendo a tutti l’accesso alle competenze digitali indispensabili per il futuro. Aiuto umanitario: un supporto tangibile per comunità colpite da disastri naturali, conflitti e crisi umanitarie.

Tipologie di progetti e opportunità

Il Corpo Europeo di Solidarietà offre una vasta gamma di progetti che consentono ai giovani di trovare l’esperienza più adatta alle loro aspirazioni:

Progetti di volontariato Individuale: i partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni (fino a 35 anni per attività di aiuto umanitario), possono contribuire a iniziative promosse da organizzazioni accreditate in Europa e in Paesi terzi. Le attività spaziano dalla protezione ambientale al sostegno educativo, garantendo un impatto concreto. Gruppi di volontariato in aree prioritarie: questi progetti mirano ad affrontare le sfide più urgenti, come il cambiamento climatico, la giustizia sociale e l’accoglienza di migranti. I giovani lavorano in team per generare soluzioni innovative e rapide. Progetti di solidarietà autogestiti: i gruppi di giovani possono creare progetti per rispondere ai bisogni delle loro comunità locali, ricevendo supporto finanziario per realizzare le loro idee. Marchio di qualità per il volontariato umanitario: pensato per chi desidera operare in contesti umanitari, con una certificazione che garantisce la sicurezza e l’efficacia delle attività.

Come Partecipare?

Partecipare al Corpo Europeo di Solidarietà è semplice e accessibile, grazie a un processo chiaro e ben strutturato. Ecco i passi principali:

Registrati sul portale ufficiale : accedi al Portale del Corpo Europeo di Solidarietà e crea il tuo profilo. Questo è il primo passo per esplorare i progetti disponibili e connetterti con le organizzazioni accreditate.

: accedi al Portale del e crea il tuo profilo. Questo è il primo passo per esplorare i progetti disponibili e connetterti con le organizzazioni accreditate. Consulta la guida del 2025 : scarica e leggi la guida ufficiale per scoprire i requisiti, i dettagli sui finanziamenti e le modalità di candidatura.

: scarica e leggi la guida ufficiale per scoprire i requisiti, i dettagli sui finanziamenti e le modalità di candidatura. Seleziona un progetto e presenta la domanda : scegli tra le opportunità che più ti ispirano e prepara la tua candidatura. Le principali scadenze per il 2025 sono: 20 febbraio 2025 per i progetti di volontariato. 7 maggio 2025 per i progetti di solidarietà autogestiti. Le domande per il Marchio di Qualità possono essere inviate in qualsiasi momento.

: scegli tra le opportunità che più ti ispirano e prepara la tua candidatura. Le principali scadenze per il 2025 sono: Ricevi Supporto: in Italia, l’Agenzia Nazionale per i Giovani offre consulenza e assistenza per tutta la procedura di candidatura. Per ulteriori informazioni, visita il sito dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Perché Partecipare al progetto Europeo di solidarietà?

I benefici del Corpo Europeo di Solidarietà sono molteplici:

Sviluppo di competenze personali e professionali , come leadership, problem solving e capacità di lavorare in team.

, come leadership, problem solving e capacità di lavorare in team. Esperienze interculturali , che ampliano gli orizzonti e arricchiscono il curriculum.

, che ampliano gli orizzonti e arricchiscono il curriculum. Supporto completo , con copertura dei costi di viaggio, alloggio e assicurazione.

, con copertura dei costi di viaggio, alloggio e assicurazione. Impatto concreto sulla comunità e sulla società, contribuendo a un futuro più sostenibile e inclusivo.

Un’occasione speciale per i giovani siciliani

La Sicilia, con il suo enorme potenziale, può trarre un grande vantaggio dalla partecipazione attiva degli under 35 al Corpo Europeo di Solidarietà. E’ un’opportunità concreta per accedere a risorse e competenze che possono trasformare non solo il futuro individuale, ma anche quello delle comunità locali.

Per i giovani siciliani, spesso esclusi da esperienze di mobilità, questo programma rappresenta una chiave per uscire dall’isolamento geografico e culturale, portando nuove idee e connessioni internazionali.

Opportunità di partecipazione per i piovani europei

“Il Corpo Europeo di Solidarietà non è solo un programma – ha concluso Ivanova – ma un’opportunità per ogni giovane europeo di diventare protagonista del cambiamento. Insieme, stiamo costruendo un futuro plasmato dalla solidarietà, dall’innovazione e dalla speranza.” E se ben sfruttato, con un budget di 166 milioni di euro approvato per il 2025, il futuro potrebbe essere più accessibile.

Brigida Raso

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_6142

Link Utili: