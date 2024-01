3Sun: finanziamento da 560 Milioni per la Gigafactory di Enel Green Power

La Gigafactory 3Sun di Enel Green Power, situata a Catania, ha recentemente ottenuto un significativo finanziamento di 560 milioni di euro, segnando un importante passo avanti verso la transizione e la sicurezza energetica in Europa. Questo ambizioso progetto è destinato a trasformare la Gigafactory in uno dei più grandi produttori di celle e moduli fotovoltaici del continente.

Il finanziamento, frutto di una collaborazione tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), sostenuta da InvestEU, e un consorzio di banche italiane guidate da UniCredit e comprendenti BPER Banca e Banco BPM, è arricchito dal supporto della garanzia green di SACE.

Questa partnership rappresenta un esempio eccellente di come il settore pubblico e privato possano unire le forze per raggiungere obiettivi significativi in ambito di energia rinnovabile.

Il progetto prevede un’espansione della capacità produttiva della Gigafactory da 200 megawatt (MW) a 3 gigawatt (GW) annui entro la fine del 2024. Questo ampliamento permetterà di generare energia pulita sufficiente a soddisfare le esigenze di circa 1 milione di famiglie all’anno, contribuendo significativamente alla crescita economica in Sicilia attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti.

L’investimento supporta l’iniziativa REPowerEU dell’Unione Europea, che mira a produrre quasi 600 GW di energia solare entro il 2030. Questo obiettivo è cruciale per ridurre la dipendenza europea dalle importazioni di gas e diversificare le fonti di approvvigionamento fotovoltaico rispetto a quelle cinesi. Nel 2023, la BEI si è impegnata a fornire 45 miliardi di euro in prestiti aggiuntivi entro il 2027 per sostenere REPowerEU e promuovere la produzione europea di tecnologie all’avanguardia a zero emissioni nette.

La Gigafactory 3Sun si distingue per l’uso di tecnologie innovative nella produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza, capaci di catturare la luce solare da entrambi i lati.

Questo impianto è riconosciuto come il più automatizzato al mondo nel settore fotovoltaico, operante in un regime di ciclo continuo, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.