Al via i corsi di formazione Inail per i docenti delle scuole tecniche e professionali

C’è tempo fino al 15 dicembre per inviare la richiesta di adesione all’iniziativa formativa nata grazie al protocollo di Intesa firmato tra il Ministero dell’istruzione e del merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Il progetto ha come obiettivo primario quello di rafforzare la consapevolezza e le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei docenti.

Sarà l’Inail a curare il corso di formazione per i docenti. In particolare, l’Inail curerà l’erogazione, in presenza o a distanza, dell’aggiornamento triennale per i docenti formatori nelle aree tematiche normativa, giuridico organizzativa, nell’ area dei rischi tecnici, igienico sanitari e nell’area della comunicazione. La formazione, su base volontaria, sarà rivolta ai docenti degli istituti tecnici e professionali che i dirigenti scolastici individueranno nell’ambito della loro autonomia organizzativa, al fine di qualificarli come formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un momento di crescita per l’intera comunità scolastica. I docenti così selezionati, ricevendo la formazione durante l’orario di servizio, potranno accrescere le loro competenze in materia di salute e sicurezza, mettendole a disposizione dell’intera comunità scolastica. Le scuole tecniche e professionali che intendono formare e aggiornare i propri docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno inviare, entro il 15 dicembre 2023, la loro richiesta di adesione all’iniziativa formativa con i nominativi dei docenti selezionati, trasmettendola all’Ufficio scolastico regionale che si occuperà dell’inserimento negli elenchi dei soggetti da formare.

PIERRO: Comportamenti responsabili e adeguati fanno sicura la scuola. È necessario parlare di cultura della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, temi sensibili e sempre attuali – afferma Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia che poi aggiunge – Questo corso di formazione per docenti si inserisce nel solco di altre iniziative già avviate e finalizzate a una divulgazione capillare di misure per prevenire ogni possibile rischio per sé e per gli altri nello svolgimento della propria attività dentro e fuori dall’aula. Comportamenti responsabili e adeguati fanno sicura la scuola”.

ASARO: Un valido contributo per divulgare la cultura della sicurezza nelle scuole . Per Giovanni Asaro – direttore regionale Inail Sicilia – “l’iniziativa costituisce, per i docenti e per tutta la comunità scolastica, una valida occasione di formazione, confronto e arricchimento per rafforzare le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. – che aggiunge – Nell’ultimo anno in Sicilia, tra l’altro, sono state portate avanti una serie di iniziative congiunte con l’Ufficio scolastico regionale con obiettivo primario di rafforzare la consapevolezza e le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di studenti e docenti per favorire la disseminazione di argomenti non solo tecnici, ma anche che esaltino i diritti e la dignità del lavoro sicuro.”