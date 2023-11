Al via le iscrizioni al corso di alta formazione in europrogettazione

Imparare a progettare e gestire i programmi europei imparando “on the job” come scegliere e gestire un bando europeo, impadronendosi degli strumenti necessari ad acquisire gli obiettivi previsti (training, processi di inclusione, creazione o rafforzamento di imprese e ONG, scambio di buone prassi, trasferimento di competenze, creazione di reti di valore, ecc.).

Sono solo alcune delle fasi del “Corso di alta formazione in euro progettazione e gestione di programmi europei”, promosso e realizzato da Mediter, ONG con sede a Bruxelles, impegnata da più di 10 anni in progetti di sviluppo e cooperazione nell’area del Mediterraneo, in collaborazione con Elabora Sicilia, società di sistema di Confcooperative Sicilia, operante nell’ambito della formazione e accreditata presso la Regione Siciliana.

Al via le iscrizioni al corso il cui approccio sarà di tipo teorico – pratico. Il programma didattico prevede una prima parte teorica di introduzione con la conoscenza tematiche generali (lavoro e processi di sviluppo, ONG, terzo settore e società civile, ambiente e territorio, fonti energetiche ed economia circolare, inclusione sociale, cultura e sviluppo del territorio) e una seconda parte basata su una esercitazione pratica (on the job) che prevede la predisposizione e la presentazione di un bando o più bandi europei alla Commissione.

La parte teorica prevede anche lo sviluppo di competenze per la registrazione e l’accesso ai programmi e alle piattaforme, la conoscenza della Programmazione EU, dei Fondi Diretti e Indiretti e la descrizione dei vari programmi (FSE; DEVCO; ERASMUS; HORIZON; AMIF, ecc.)

Nello specifico si definiranno:

– le modalità di accesso (registrazione ID , profilo e identificazione destinatari/ utenti);

– i requisiti dei lead partner e dei co-applicant per l’acquisizione codici PADOR e PIC;

– la logica e la coerenza (analisi di contesto, criticità, obiettivi, strumenti e out-put) dei formulati di gara;

– le attività trasversali previste nei bandi di gara (comunicazione, monitoraggio e gestione);

– le attività e gli strumenti per acquisire gli obiettivi previsti (training, processi di inclusione, creazione o rafforzamento di imprese e ONG, scambio di buone prassi, trasferimento di competenze, creazione di reti di valore ecc.).

L’ attività formativa si svolgerà on line su piattaforme (Zoom — TimGoogle) e con incontri periodici in presenza. I docenti saranno project manager senior italiani ed europei, le cui lezioni saranno in lingua italiana. Il corso avrà la durata di 100 ore (una prima parte di circa 30 ore di teoria e una seconda di 70 ore di formazione on the job).

Sarà rilasciato un attestato di frequenza solo a coloro che avranno completato il ciclo di lezioni.

Info al cell. 389.2158948, al tel. 091.6113586 oppure all’e-mail elabora.sicilia@confcooperative.it