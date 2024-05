Cantine Ermes investe nell’olio di qualità: partnership con la Goccia d’Oro di Menfi

Cantine Ermes aggiunge nuovi tasselli in un percorso di continua crescita, ben consapevole del valore strategico della diversificazione del proprio brand; la cooperativa di Santa Ninfa ha di fatti deciso di ampliare i suoi orizzonti abbracciando anche la produzione di olio extravergine di oliva, l’oro verde della Sicilia, un settore altrettanto importante per l’intero territorio dell’isola.

La Goccia D’Oro è una storica realtà del mondo cooperativistico verticalizzato sull’olivicoltura e nella produzione di oli extra vergine d’oliva, valorizzando le peculiarità distintive delle principali cultivar della Valle del Belìce. La partnership con Cantine Ermes intende sviluppare appieno le potenzialità di una filiera che vede nell’agricoltura e nella trasformazione della materia prima un punto di forte convergenza.

Da qui l’inizio di un capitolo inedito, rappresentato dalla partnership con la Goccia d’Oro, storica azienda agricola di Menfi, in provincia di Agrigento, e di cui oggi Cantine Ermes diviene Socio Sovventore a seguito di alcuni cambiamenti all’interno del Consiglio di Amministrazione.

La viticoltura e l’olivicoltura in un incontro che onora una tradizione millenaria in una terra baciata dal sole e da sempre vocata all’eccellenza.

“Avviare un percorso congiunto – ha dichiarato il Presidente di Cantine Ermes, Rosario Di Maria – è un ulteriore segnale di attenzione nei confronti del territorio, nell’accezione più ampia che il termine assume. La vite e l’ulivo si incontrano, in un legame che diventa un perno imprescindibile della nostra attività quotidiana. La collaborazione con La Goccia d’Oro è un’opportunità importante, ci interfacciamo con una Cooperativa in linea con i nostri valori e con lo sguardo che abbiamo sul mondo che ci circonda. Differenziare è una scelta che, se portata avanti con attenzione, può essere un tassello prezioso della nostra filosofia aziendale. Noi crediamo in questa scelta, e la fiducia che i soci ripongono in Cantine Ermes sono motivo di entusiasmo e determinazione”.

Da una parte un gruppo di vignaioli visionari che in soli 25 anni ha fatto di Cantine Ermes un punto di riferimento del panorama vinicolo italiano, dall’altra olivicoltori appassionati che con sapienza hanno reso la Sicilia occidentale una delle migliori zone olivicole del mondo. Due realtà accomunate dalla tenacia, dalla voglia di mettersi in gioco nella propria terra giorno dopo giorno, uniti nella promessa di garantire qualità, fiducia e sicurezza.