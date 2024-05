Cibus, Premiati Oleifici Barbera festeggia 130 anni

Premiati Oleifici Barbera festeggia 130 anni di storia alla 22a edizione di Cibus, la più importante fiera dell’agroalimentare italiano, che si terrà dal 7 al 10 maggio 2024 alla Fiera di Parma.

In occasione dell’anniversario, Premiati Oleifici Barbera ha organizzato mercoledì 8 maggio 2024 una serata esclusiva nella prestigiosa cornice di Villa Peroni Riva di Langhirano (PR): un’occasione per degustare le eccellenze gastronomiche siciliane e per presentare le novità che coinvolgono l’azienda.

L’azienda siciliana, fondata a Palermo nel 1894, si presenta alla manifestazione parmense con l’associazione O.R.O. Sicilia, l’organizzazione di olivicoltori siciliani che conta 566 soci e di cui la Manfredi Barbera & Figli S.p.A. è partner commerciale e sostenitore.

“La storia degli Oleifici Barbera è una storia di successo, qualità e innovazione che io e la mia famiglia portiamo avanti con orgoglio da 130 anni” dichiara Manfredi Barbera. “La nostra azienda rappresenta un punto di riferimento nel settore oleario italiano ed internazionale, grazie alla sua leadership nella produzione e confezionamento di olio extravergine di oliva siciliano, nonché alla sua costante ricerca di innovazione e internazionalizzazione. Con una presenza in 39 Paesi e sette importanti certificazioni DOP e IGP, incarna appieno i valori del Made in Italy nel mondo”, conclude Barbera.

Manfredi Barbera & Figli S.p.A. è oggi una delle principali aziende olearie nel panorama internazionale, che si distingue per le sue tecniche innovative sempre al passo con le nuove tecnologie.

L’azienda, che è stata la prima al mondo a commercializzare l’olio extravergine di oliva, offre oggi una vasta gamma di prodotti che vengono esportati in tutto il mondo: dal Regno Unito alla Germania, dagli Stati Uniti al Brasile passando per Canada e Messico. Il Gruppo, infatti, è presente con i suoi prodotti in 39 paesi nel mondo: dal mercato italiano, che rappresenta il 39,6% delle vendite, al continente americano (37,3%), all’ Europa (19%) e all’ Asia (3%).

Questa forte attitudine internazionale si manifesta anche nell’espansione dell’azienda stessa. Oltre agli uffici commerciali di Palermo, allo stabilimento principale situato a Custonaci, in provincia di Trapani e ad altri cinque impianti produttivi siciliani l’azienda è sbarcata oltre oceano nel 2018 con la Manfredi Barbera USA, Corp.

Con coltivazioni su tutto il territorio siciliano, per una superficie complessiva di oltre 12 mila metri quadri, Manfredi Barbera & Figli S.p.A. impiega oggi 50 lavoratori e ha una capacità produttiva di 3 milioni di litri al mese. Nel 2023 ha raggiunto un fatturato complessivo di 32 milioni di euro.

In tutte le aree selezionate l’azienda monitora costantemente tutte le fasi di produzione. Su tutti i territori di approvvigionamento viene messa in atto la stessa politica di reperimento delle materie prime, che si basa prevalentemente sulla costituzione di progetti di filiera integrata che rispondono ai nuovi orizzonti comunitari e agli obiettivi di FARM TO FORK.

Proprio in quest’ottica di attenzione a tutte le fasi della filiera e alla sostenibilità l’azienda è l’unica che produce e confeziona prodotti con le certificazioni DOP di Val di Mazara, Valli Trapanesi, Valle del Belice, Monti Iblei, Monte Etna e Valdemone oltre che l’IGP Sicilia e il Biologico europeo, statunitense, giapponese e svizzero. Gli Oleifici Barbera offrono 7 diverse linee di prodotti, garantiti dai più importanti sistemi di certificazione internazionale.

Nel 2001, inoltre, l’azienda diventa capofila del più importante consorzio olivicolo del sud d’Italia, il CO.FI.OL. (Consorzio della Filiera Olivicola). Il consorzio comprende 5.000 piccoli olivicoltori, 300 aziende agricole, 60 frantoi e 6 stabilimenti di confezionamento.

Nel 2020 la società agricola del gruppo Barbera “Amore srl” insieme a 291 olivicoltori costituisce la società cooperativa O.R.O. SICILIA, Organizzazione Regionale Olivicoltori siciliani. Un’organizzazione di produttori, che si pone come obiettivo la valorizzazione delle produzioni di olio extravergine d’oliva di qualità.