Claudia Alessi nuova Product e Marketing Manager di Moving Up

Moving Up, noto player nel settore della pubblicità, ha annunciato l’ingresso di Claudia Alessi nel team aziendale come Product e Marketing Manager. La sua carriera inizia nel 2018 presso Mediacom (ora EssenceMediacom), dove ha ricoperto il ruolo di Digital Media Planner, collaborando strettamente con agenzie, concessionarie e team di trafficking. Durante il suo percorso, Alessi ha gestito campagne di rilievo per brand di fama internazionale quali Netflix, Bonomelli, Swisse e Amazon, occupandosi di tutto il ciclo di vita delle campagne pubblicitarie, dalla strategia alla realizzazione, fino all’ottimizzazione continua e al mantenimento delle relazioni con i clienti.

Successivamente, l’esperienza accumulata l’ha portata a ricoprire la posizione di Senior Digital Planner presso Wavemaker, dove ha continuato a rafforzare le sue competenze in negoziazioni con le concessionarie, monitoraggio delle campagne e collaborazione con vari stakeholder, tra cui agenzie creative e clienti. Questo ampio bagaglio di esperienze è ora a disposizione di Moving Up, dove Alessi porterà un contributo significativo alla realizzazione della vision aziendale, incentrata su innovazione, creatività e eccellenza.

In qualità di Product e Marketing Manager, Alessi avrà il compito di gestire i prodotti pubblicitari di Moving Up e di coordinare tutte le attività di marketing, inclusa la ricerca di mercato e l’organizzazione interna. Sarà responsabile dell’implementazione di strategie pubblicitarie personalizzate, volte a massimizzare i risultati per i clienti dell’azienda. Il suo ruolo prevederà anche una stretta collaborazione con il team per assicurare l’efficacia delle campagne e l’innovazione continua dei processi e dei prodotti.

Dalla sua nuova posizione, Alessi ha espresso entusiasmo e determinazione nel contribuire al successo e alla crescita di Moving Up, sottolineando l’importanza delle sfide che questo ruolo comporta e la sua volontà di superare le aspettative aziendali. “Sono felice di unirmi alla squadra di Moving Up, è un onore per me avere l’opportunità di contribuire al successo e alla crescita di una realtà così stimolante e innovativa. Questo nuovo ruolo mi offrirà sfide motivanti e un’ulteriore crescita professionale, permettendomi di dare il mio contributo e mettere in pratica le competenze assimilate negli anni all’interno dei centri media. Fin dal primo confronto ho trovato in Moving Up una realtà proattiva, orientata ai risultati e dinamica – dice Claudia Alessi -. Sono determinata ad apportare la mia conoscenza nel raggiungere gli obiettivi aziendali lavorando con impegno e dedizione per superare le aspettative. Guardo avanti con grande entusiasmo e non vedo l’ora di collaborare con tutta Moving Up, che desidero ringraziare nuovamente per la fiducia e l’opportunità data. Sono grata per il sostegno e l’accoglienza ricevuti fin dal primo giorno, e sono determinata a dimostrare il mio valore attraverso il mio lavoro e la collaborazione con tutta la squadra”.

Daniele Aloisio, General Manager di Moving Up, ha accolto con favore l’arrivo di Alessi, riconoscendone il valore aggiunto derivante dalla sua esperienza nelle agenzie internazionali e la sua abilità nel definire strategie efficaci. Secondo Aloisio, le competenze di Alessi arricchiranno l’offerta di Moving Up, permettendo all’azienda di anticipare le esigenze del mercato e di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore pubblicitario.

L’ingresso di Claudia Alessi in Moving Up è vista come un momento chiave per l’azienda, che continua a puntare su talenti di alto livello per consolidare il proprio impegno verso l’innovazione e la qualità dei servizi offerti.