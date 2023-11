Commercio, in poco più di 10 anni spariti 120mila negozi

Dal 2012 a oggi sono scomparse dalle città italiane di quasi 120mila esercizi commerciali e, nello stesso periodo, c’è stata una forte riduzione, nei centri storici delle città di media dimensione, di attività tradizionali – come negozi di libri e giocattoli (-31,5%), mobili e ferramenta (-30,5%), abbigliamento (-21,8%) – a fronte di una crescita dei servizi di alloggio (+43,3%) e ristorazione (+4%). E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio su Città metropolitane e commercio. Un terzo elemento che emerge dall’analisi è che le città metropolitane, in particolare, sembrano essere caratterizzate da una struttura commerciale più equilibrata ed efficiente che contempera servizi ai residenti con un ampliamento dell’offerta turistica in senso lato.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato “CiTIES – Città e Terziario: Innovazione Economia Socialità”, progetto di Confcommercio avviato nel corso del 2023 che considera le città come laboratori del cambiamento e si propone come piattaforma di conoscenza multidisciplinare per migliorare i centri urbani e sostenere le economie di prossimità. Questo, in un quadro di reciproca collaborazione con gli amministratori locali e gli altri attori urbani per lavorare ad una nuova visione delle città italiane e del terziario urbano di mercato del prossimo futuro.

