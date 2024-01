Crédit Agricole in campo per la crescita delle imprese con Garanzia Futuro di Sace

Crédit Agricole Italia ha annunciato oggi una partnership rafforzata con Sace, con l’obiettivo di promuovere e sostenere la crescita delle imprese italiane sui mercati internazionali. Questa collaborazione porterà alla disponibilità per i clienti di Crédit Agricole Italia di ‘Garanzia Futuro’, uno strumento digitale sviluppato da Sace dedicato all’ecosistema delle aziende Made in Italy, in particolare alle PMI e alle filiere strategiche.

‘Garanzia Futuro’ offrirà alle aziende italiane l’opportunità di accedere a finanziamenti per sostenere gli investimenti, sia in Italia che all’estero, in innovazione tecnologica, digitalizzazione e infrastrutture per filiere strategiche ed aree economicamente svantaggiate. Inoltre, sarà possibile ottenere supporto finanziario per progetti volti allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, con una particolare attenzione alle iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La garanzia offerta da ‘Garanzia Futuro’ è rapida, semplice e completamente digitale, con una copertura del 70%. Questo strumento potrà essere abbinato ai finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal Gruppo Crédit Agricole, inclusi quelli destinati alle PMI, con un importo massimo di 50 milioni di euro e una durata massima di 20 anni.

Questa iniziativa è progettata per finanziare progetti aziendali legati a operazioni strategiche per l’economia italiana, concentrandosi sull’internazionalizzazione, la sicurezza economica e la creazione di opportunità occupazionali. Saranno promossi progetti per la realizzazione di infrastrutture nei settori sociale, idrico-energetico e digitale, nonché investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie all’estero. ‘Garanzia Futuro’ supporterà anche l’approntamento di forniture estere e promuoverà progetti dedicati alla crescita dell’imprenditoria femminile e alla riduzione dei rischi sismico-idrogeologici.

Questo potente strumento di supporto finanziario apre nuove prospettive per le imprese italiane, consentendo loro di espandersi e di contribuire in modo significativo all’economia del Paese. La partnership tra Crédit Agricole Italia e SACE dimostra l’impegno congiunto delle due organizzazioni nel sostenere l’innovazione, l’espansione internazionale e lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane, contribuendo al rafforzamento del tessuto economico del Paese.