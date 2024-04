Da Intesa Sanpaolo 3 milioni a Misitano & Stracuzzi per nuovo stabilimento a Messina

In un contesto economico che sempre più richiede sinergie e collaborazioni tra diverse entità per catalizzare la crescita e l’innovazione, spicca l’esempio di Misitano & Stracuzzi, azienda siciliana leader nel settore delle essenze agrumarie. Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e SACE, l’impresa ha intrapreso un significativo percorso di espansione, testimoniando la vitalità e il dinamismo dell’imprenditoria regionale.

Investimento Strategico per la Crescita

Con un finanziamento di 3 milioni di euro fornito da Intesa Sanpaolo e garantito da SACE attraverso il programma “Garanzia Futuro”, Misitano & Stracuzzi ha potuto acquisire un nuovo immobile industriale a Giammoro-San Filippo del Mela, in provincia di Messina. Questo investimento si inserisce in un piano più ampio di espansione che mira a rafforzare la capacità produttiva dell’azienda, specializzata nell’estrazione di oli essenziali e nella produzione di succhi di limone e arancia.

Un Cammino Condiviso con Intesa Sanpaolo

Dal 2019, Misitano & Stracuzzi partecipa all’ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, un’iniziativa che evidenzia l’impegno della banca nel supportare la crescita delle PMI italiane. Attraverso questo programma, realizzato in collaborazione con il Gruppo Euronext, l’azienda ha avuto l’opportunità di affinare le proprie strategie aziendali e accedere a nuove risorse finanziarie.

L’Impatto di Garanzia Futuro

Il programma Garanzia Futuro di SACE rappresenta un pilastro fondamentale per l’ecosistema imprenditoriale italiano, offrendo un supporto concreto alle PMI attraverso un processo completamente digitalizzato. Questo strumento permette alle imprese di investire in innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e sociale delle regioni italiane.

Testimonianze d’Impatto

Antonio Stracuzzi, Presidente di Misitano & Stracuzzi, ha sottolineato l’importanza della partnership con Intesa Sanpaolo e SACE, che ha permesso all’azienda di perseguire i propri obiettivi di crescita, rafforzando al contempo l’economia locale. Dall’altra parte, rappresentanti di Intesa Sanpaolo e SACE hanno ribadito il loro impegno nel sostenere le imprese che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy, enfatizzando l’importanza dell’innovazione e della sostenibilità nel panorama imprenditoriale contemporaneo.

Conclusione

L’esempio di Misitano & Stracuzzi dimostra come il sostegno finanziario e strategico di entità come Intesa Sanpaolo e SACE possa essere decisivo per le imprese che ambiscono a crescere e innovare. In questo caso, il supporto ha non solo favorito l’espansione di un’azienda di rilievo nel suo settore, ma ha anche contribuito al progresso economico e sociale della Sicilia, evidenziando l’importanza di una collaborazione sinergica tra le varie componenti del tessuto economico.