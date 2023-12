Fondazione Heal Italia, bandi a cascata: martedì 12 dicembre incontro in Sicindustria

Martedì 12 dicembre, dalle 9,30 alle 11,30, Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, ospiterà presso la propria sede di via A. Volta, 44, a Palermo, l’Info day della presentazione degli 8 Bandi di Heal Italia, promossi dalla Fondazione Heal Italia, soggetto attuatore del Progetto Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine (HEAL ITALIA). L’incontro permetterà di confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Fondazione Heal Italia che potranno così chiarire qualsiasi dubbio sui bandi in oggetto. Per partecipare occorre registrarsi al seguente link. Sarà possibile anche seguire l’incontro online sul canale Youtube (in allegato, l’invito digitale con il link alla diretta).

Nello specifico, è prevista la selezione di proposte progettuali da finanziare sul territorio nazionale per il rafforzamento della Filiera della Medicina di Precisione nell’ambito del Programma di ricerca del Partenariato Esteso “Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine” – HEAL ITALIA, a valere delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationUE – a valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 341 del 15.03.2022.

Obiettivi specifici dei bandi: sostenere progetti Proof-of-Concept (PoC) con processi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, Centri Clinici specializzati, IRCCS, Aziende Sanitarie, Organismi di ricerca, Fondazioni, Società Consortili, PMI, start-up, spin-off e altri soggetti interessati alla realizzazione/attuazione di programmi di valorizzazione ed accelerazione attivati dagli spoke e gestiti in collaborazione con l’HUB.

Principali Aree tematiche oggetto dei bandi: in coerenza con la Mission del Programma di Ricerca HEAL ITALIA svolto dagli Spoke, i bandi sono incentrati su più linee – target di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per proposte progettuali innovative miranti anche attraverso il trasferimento tecnologico all’implementazione di innovazione tecnologiche 4.0 (Big Data, AI, IOT, ecc) applicate alla Medicina di precisione.

Chi può partecipare:

Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo previsto dal Bando, i soggetti esterni al partenariato esteso HEAL ITALIA identificati in: Amministrazione Pubbliche; Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), startup innovative; Grandi Imprese (GI), Imprese straniere, Enti del Servizio sanitario nazionale, le Università ed Enti vigilati dal MUR, gli Organismi di Ricerca iscritti all’ANR, le Fondazioni pubbliche e private, iscritte all’ANR, le Società consortili ed i Consorzi a valenza internazionale. La domanda di partecipazione può essere presentata sia in forma singola che associata (da un minimo di due ad un massimo di quattro soggetti). Ciascuna call promossa dallo Spoke potrà finanziare un numero di progetti coerente con il budget attribuito e per un massimo di due progetti a valere di spoke differenti.

Durata massima: la durata di realizzazione del progetto non potrà essere superiore ai 15 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d’obbligo, successivamente al provvedimento di ammissione. Le attività dovranno concludersi entro settembre 2025.

Dotazione finanziaria: la dotazione finanziaria complessiva per i bandi a cascata promossi dallo Spoke in collaborazione con l’Hub è pari a €11.470.000 di cui € 8.540.000 dedicati al Sud.

Area territoriale: i progetti ammessi ad agevolazione, devono essere realizzati e/o ascritti nella/alla unità locale del soggetto beneficiario e localizzata nel territorio nazionale e per l’area Mezzogiorno ovvero in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Agevolazioni concedibili: le agevolazioni del bando sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa. Per le imprese l’entità massima concedibile dell’agevolazione verrà calcolata sulla base della dimensione dell’impresa in coerenza con la normativa europea in materia di “Aiuti di Stato”.

Per chi fosse interessato a sapere di più sul Partenariato Esteso HEAL ITALIA vi rimettiamo in calce il sito web https://www.healitalia.eu/