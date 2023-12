Fondi Ue: mercoledì 6 dicembre evento di presentazione dell’Interreg Italia-Malta 21\27

Mercoledì 6 dicembre, presso il Terminal Crociere del Molo Vittorio Veneto a Palermo, avrà luogo un importante evento di presentazione del Programma INTERREG VI-A Italia Malta 2021-2027. L’obiettivo di questo programma di Cooperazione Territoriale Europea, a carattere transfrontaliero marittimo, è quello di rafforzare la coesione economica e sociale nell’area coinvolta, contribuendo così agli scopi della Politica di Coesione europea. Il programma beneficia di un considerevole finanziamento pari a 57.604.032 euro, dei quali l’80% proviene dall’Unione Europea grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Si tratta di un’occasione di rilievo, che offre spunti di riflessione sul coinvolgimento e gli investimenti dell’Europa nel miglioramento delle comunità locali. L’evento risulta pertanto di particolare interesse e curiosità per gli attori interessati sia a livello istituzionale che pubblico.

È prevista la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e del Segretario Parlamentareper i Fondi Europei dello Stato di Malta, Chris Bonett.

Interverranno Valeria Cenacchi, Desk Officer presso la Commissione Europea, Vincenzo Falgares, Autorità di Gestione del programma INTERREG VI-A Italia Malta e Abigail Camilleri, Coordinatore Responsabile del Funds and Programmes Division di Malta. Daniela Bica, Dirigente dell’Area 7 – Gestione Programmi per la Cooperazione territoriale Europea e la Cooperazione Sovrannazionale, parlerà delle finalità della nuova programmazione 21-27 mentre i componenti del Segretariato Congiunto illustreranno i contenuti e la dotazione finanziaria del primo Avviso pubblico n.1\2023 per la selezione di progetti di cooperazione territoriale europea, in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, verranno spiegate le azioni finanziabili, le modalità di candidatura e di selezione dei progetti.

Il pomeriggio sarà tutto dedicato all’evento di chiusura del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020. Questo programma ha avuto un bel gruzzoletto di € 51.708.438 e ha finanziato ben 33 progetti, realizzati da 158 beneficiari, 96 italiani e 62 maltesi. Ricerca e innovazione, salvaguardia dell’ambiente, prevenzione e gestione dei rischi e competitività delle piccole imprese saranno i temi principali di un talk-show che ci dirà i risultati più importanti ottenuti dal Programma. Inoltre, c’è un atelier espositivo dove i visitatori potranno partecipare a diverse attività divertenti.