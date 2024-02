Il parco eolico Erg di Roccapalumba in Sicilia fornirà energia carbon free a Google

Nell’ambito del suo costante impegno verso la sostenibilità, Google ha annunciato ulteriori progressi nelle sue operazioni in Italia, evidenziando come l’azienda intende non solo ridurre il proprio impatto ambientale ma anche assistere i propri clienti e utenti nel percorso verso pratiche più sostenibili. La sostenibilità rappresenta un pilastro fondamentale per Google, un valore condiviso con numerosi utenti e clienti che cercano di operare in modo più rispettoso dell’ambiente.

Google ha raggiunto traguardi importanti nella sua missione di sostenibilità, tra cui la compensazione del 100% del consumo di elettricità con energia rinnovabile dal 2017. L’azienda punta a raggiungere l’obiettivo ambizioso di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza emissioni di CO2 entro il 2030. Le cloud region di Milano e Torino sono state sviluppate con un’attenzione particolare alla sostenibilità, offrendo servizi cloud di alta qualità con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Un passo significativo in questa direzione è stato fatto con la firma del primo contratto a lungo termine per l’acquisto di energia (Power Purchase Agreement – PPA) in Italia. Questo accordo con ERG, un primario produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, prevede l’acquisto di energia carbon-free prodotta dal parco eolico di Roccapalumba, in Sicilia, per i prossimi 20 anni. Questa iniziativa garantirà che le operazioni di Google in Italia, comprese le cloud region di Milano e Torino e gli uffici italiani, siano alimentate per oltre il 90% da energia carbon-free entro il 2025.

Questo accordo non solo posiziona le cloud region italiane tra le più green a livello europeo e mondiale ma sottolinea anche l’importanza della sostenibilità nelle scelte strategiche di Google. Con regioni cloud in Finlandia, Francoforte, Montreal e Toronto che operano già con una percentuale vicina al 90% di energia priva di emissioni, Google dimostra il proprio impegno in un’ampia trasformazione digitale sostenibile.

Oltre a migliorare la propria impronta ecologica, Google Cloud si dedica a supportare i clienti nel raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Attraverso tecnologie innovative, Google aiuta le aziende a decarbonizzare le loro applicazioni e servizi digitali, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorare la misurazione e la visibilità degli impatti ambientali nelle catene di valore.

L’impegno di Google verso una trasformazione digitale sostenibile è evidente. Con il nuovo contratto di energia carbon-free in Italia, l’azienda accelera il percorso di crescita e miglioramento delle pratiche di business innovativo nel paese, sottolineando la propria dedizione a un futuro più sostenibile per tutti.