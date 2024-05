L’Istituto Terenzio Mamiani di Palermo apre le porte e presenta la nuova offerta formativa

L’Istituto paritario Terenzio Mamiani di Palermo si appresta a celebrare un momento storico: il rinnovo della propria identità e il lancio di un programma formativo innovativo al servizio della comunità palermitana con l’evento: “Il nuovo volto dell’Istituto Terenzio Mamiani“.

Mercoledì 15 maggio 2024, a partire dalle ore 11:00, l’istituto Mamiani, in via Filippo Parlatore 22, aprirà le proprie porte per accogliere studenti, genitori, istituzioni locali e partner, invitandoli a partecipare all’evento di presentazione della sua nuova veste, identitaria e caratterizzante. L’obiettivo dell’open day è quello di condividere con tutta la città il percorso di trasformazione che l’istituto ha intrapreso.

All’evento saranno presenti come ospiti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore Francesco Paolo Scarpinato per i Beni Culturali e dell’identità siciliana, oltre ai principali rappresentanti e dirigenti dell’istituto stesso.

Da sottolineare anche la partecipazione dell’Onorevole Enrico La Loggia, che in occasione della giornata celebrativa dello Statuto della Regione Siciliana, racconterà agli ospiti l’origine del documento e i suoi principi fondamentali.

L’Open Day

La giornata sarà caratterizzata dalla presentazione della nuova identità del Terenzio Mamiani, l’Istituto paritario orientato a diventare uno dei principali poli scolastici all’avanguardia e laici della Sicilia.

I laboratori professionali e la scuola di lingue, dove è possibile sostenere esami riconosciuti a livello internazionale, saranno messi in evidenza come fiori all’occhiello dell’istituto. Inoltre, durante l’evento, verrà svelato un nuovo corso professionale esclusivo dell’istituto e che rappresenta un ulteriore valore aggiunto della scuola.

Guardando al futuro, il Mamiani si impegna a offrire una didattica integrata e all’avanguardia, rispondendo in modo flessibile ai bisogni formativi del domani, senza però dimenticare le proprie radici e la propria tradizione.

La giornata si concluderà con il momento clou dell’evento: lo svelamento della nuova insegna scolastica, simbolo tangibile del nuovo percorso intrapreso dall’Istituto Terenzio Mamiani.

