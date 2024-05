Le nuove norme sulla revisione legale, si aprono nuovi spazi di lavoro per i commercialisti

C’è più spazio per i revisori legali nelle imprese. Il nuovo codice della crisi, infatti, ha spostato i limiti entro i quali le imprese devono dotarsi di queste figure ovvero quando queste per due esercizi consecutivi hanno superato i 4 milioni di attivo dello stato patrimoniale oppure hanno realizzati ricavi e vendite delle prestazioni sempre per 4 milioni, oppure ancora hanno una media di 20 dipendenti occupati durante l’esercizio.

La revisione legale costituisce da sempre materia di specializzazione per i Commercialisti, impegnati a supportare le imprese nei controlli legali e amministrativi. In Italia il numero dei revisori legali è molto alto, 122 mila soggetti, ma il 67% è inattivo, cioè non ha neanche un incarico. Le nuove norme impongono quindi un percorso di specializzazione per tanti professionisti che avranno maggiori opportunità di lavoro.

Venerdì prossimo (17 maggio con inizio alle 9.30) il Marina Convention Center di Palermo ospiterà un importante convegno focalizzato sulle nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, in collaborazione con Eutekne S.p.A. ed in sinergia con SAF Sicilia, l’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Nicolò La Barbera (in foto), Presidente dell’Ordine, Aldo Campo e Fabrizio Escheri, Consiglieri Nazionali CNDCEC.

L’agenda del convegno include sessioni dedicate alle nuove norme, con particolare attenzione ai controlli di qualità e all’importanza del controllo professionale nelle PMI. Relatori come Gian Luca Ancarani, Nicola Cavalluzzo, Ermando Bozza, Luciano De Angelis, Alain Devalle ed Ernesto Gatto discuteranno i doveri e le responsabilità del collegio sindacale, evidenziando l’importanza della vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi e la collaborazione con gli organismi di revisione legale. Interverranno anche con le loro testimonianze Donatella Busso, Mario Tagliaferri e Vittorio Raccamari. Coordinerà i lavori Gianpaolo Valente. Per maggiori informazioni la brochure ed il relativo modulo di iscrizione (fino ad esaurimento posti) sono reperibile nel sito dell’ordine dei commercialisti di Palermo: www.commercialisti.pa.it