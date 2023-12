Nuovi Servizi Ferroviari per Potenziare il Turismo in Sicilia

Nel tentativo di migliorare l’offerta di servizi di trasporto e rispondere alle esigenze del crescente afflusso turistico, il commissario della Camera di Commercio di Trapani, Giuseppe Pace, e il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, hanno annunciato un incontro a Roma ai primi di gennaio. L’incontro avverrà in collaborazione con l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), Luigi Ferraris, e l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio. L’obiettivo principale sarà la definizione di una nuova offerta di servizi di trasporto ferroviario che soddisfi la crescente domanda turistica e migliori l’efficienza complessiva dei collegamenti, inclusa la connessione tra gli aeroporti e l’aumento delle frequenze.

L’annuncio è stato fatto da Dario Lo Bosco, presidente di Rfi e coordinatore del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, durante la sessione conclusiva del progetto “Aspettando il solstizio d’inverno”, promosso dalla Camera di Commercio di Trapani e dalla Logos per sostenere la candidatura della provincia di Trapani al riconoscimento Unesco.

Lo Bosco ha sottolineato l’importanza degli investimenti in corso nel settore ferroviario, sia a livello nazionale che in Sicilia. Ha affermato che l’Isola non aveva mai visto un impegno simile, con 17,4 miliardi di euro di investimenti previsti. In particolare, ha menzionato l’intervento sulla linea Palermo-Catania-Messina, con l’obiettivo di aumentare la velocità massima a 250 km/h in alcuni tratti. Inoltre, sta lavorando alla revisione dell’intera linea per consentire questa velocità sull’intero percorso, in vista del futuro Ponte sullo Stretto.

L’intervento comprende anche la ridefinizione dell’intera rete ferroviaria regionale, l’elettrificazione della tratta Palermo-Trapani via Milo con un investimento di 130 milioni di euro, e la creazione di una variante per collegare direttamente l’aeroporto di Birgi alla rete ferroviaria, con l’obiettivo di ridurre il tempo di percorrenza tra i due aeroporti a meno di un’ora.

Inoltre, Lo Bosco ha annunciato ulteriori iniziative per trasformare le stazioni in hub di servizi per i passeggeri, offrendo prodotti enogastronomici, artigianato e prodotti per la salute e il benessere. Questo progetto includerà anche l’installazione di palestre a disposizione dei giovani, compresi gli studenti Erasmus. Inoltre, la vecchia stazione di Enna sarà trasformata in un centro di ricerca per attrarre giovani talenti, sia locali che internazionali. Lo Bosco ha anche deliberato la creazione di un’Accademia coordinata da mons. Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, ha espresso il suo impegno nel consolidare il traffico passeggeri e superare la soglia di 1,5 milioni di passeggeri nel 2024, attraverso trattative con diverse compagnie aeree. Ha enfatizzato l’importanza delle nuove connessioni per migliorare la mobilità dei viaggiatori e ha evidenziato la sinergia tra gli aeroporti di Birgi e Punta Raisi nell’organizzazione dell’offerta di trasporto.

Pino Pace, commissario della Camera di Commercio di Trapani, ha accolto con favore la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, che rappresenterà una cerniera tra la rete ferroviaria regionale rivisitata e il resto dell’Europa. Ha previsto che questa nuova rete consentirà ai treni commerciali veloci di viaggiare in Sicilia, agevolando le imprese che devono esportare merci di grandi dimensioni.