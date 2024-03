Nuovo protocollo per il turismo in Sicilia: sinergia tra l’assessorato regionale e Unioncamere

In un significativo sviluppo per il settore turistico siciliano, l’assessorato regionale al Turismo e il sistema camerale hanno firmato un protocollo d’intesa che mira a coordinare e strutturare le iniziative a favore dell’industria turistica regionale. Questo accordo, siglato oggi a Palermo dall’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, e dal presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, segna un passo importante verso una gestione più integrata e strategica del turismo in Sicilia.

Creazione di un tavolo di raccordo regionale

Il cuore di questo nuovo accordo è la costituzione di un tavolo di raccordo regionale. Questo organismo avrà il compito di sviluppare una strategia congiunta che si focalizzerà su tre obiettivi principali: coordinare le azioni promozionali e le competenze professionali per valorizzare in modo unitario i territori e il patrimonio turistico e culturale della regione, potenziare gli Osservatori turistici per fornire informazioni utili alle imprese e facilitare l’accesso a opportunità di investimento e crescita, e infine condividere progetti strategici per ottimizzare l’utilizzo dei fondi disponibili tramite il “Pnrr” e la programmazione delle Politiche di coesione 2021-2027.

Obiettivi e azioni congiunte

L’assessorato regionale al Turismo e il sistema delle Camere di commercio collaboreranno per implementare iniziative comuni volte alla qualificazione delle strutture ricettive, delle imprese turistiche e del personale. L’obiettivo è promuovere una cultura dell’ospitalità moderna, incentrata sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’estensione della stagione turistica. Queste azioni mirano non solo a migliorare l’offerta turistica siciliana, ma anche a coinvolgere attivamente istituzioni, associazioni di categoria e università nella strategia complessiva.

Dichiarazioni degli stakeholders

Elvira Amata ha sottolineato l’importanza di questo protocollo come opportunità di interesse reciproco che rafforzerà le sinergie tra i vari attori, con l’obiettivo di fornire strategie unificate per la promozione e lo sviluppo del turismo. Dall’altra parte, Pino Pace ha evidenziato il valore aggiunto della collaborazione tra l’assessorato e le Camere di commercio, che potenzierà l’efficacia delle azioni promozionali e stimolerà le imprese a elevarsi per competere a livello internazionale, presentando una Sicilia più credibile e attraente sul palcoscenico globale.

In conclusione, questo protocollo rappresenta un impegno concreto verso un approccio più integrato e sinergico nel settore turistico siciliano, con la promessa di una trasformazione positiva che beneficerà l’economia regionale e l’immagine della Sicilia come destinazione turistica di primo piano.