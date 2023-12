Palermo, al via iter per il nuovo Piano urbanistico generale

Nella recente riunione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2023, presieduta dal Sindaco Roberto Lagalla, è stato ratificato l’importante atto di indirizzo che dà il via alle nuove Direttive Generali per il Piano Urbanistico Generale di Palermo. Queste direttive segnano l’inizio di una nuova era per lo sviluppo urbano della città, utilizzando la nuova legge regionale sul governo del territorio. Questo rappresenta un periodo di profondo dibattito politico e tecnico, abbracciando aspetti culturali, economici, sociali e ambientali, e mira a creare un nuovo piano urbanistico per Palermo, orientato verso gli obiettivi del 2030 e del 2050.

Le Direttive Generali emanate dalla Giunta Comunale, sotto la guida del Sindaco Roberto Lagalla attraverso l’atto di indirizzo, costituiscono il primo passo di un processo che richiederà una collaborazione e condivisione attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vita politica, sociale, culturale ed economica a livello metropolitano, regionale, nazionale e internazionale. Questo processo mira a definire la configurazione dello spazio urbano, le norme urbanistiche ed edilizie, la pianificazione del territorio e l’implementazione di strumenti di attuazione.

Le Direttive stabiliscono i principi guida, il metodo e le sfide principali del Piano Urbanistico Generale di Palermo, focalizzandosi sull’adozione di criteri di sviluppo sostenibile, garantendo i diritti dei cittadini, promuovendo la multiculturalità mediterranea, la cultura, l’attrattività per gli investimenti e la capacità di affrontare le sfide della transizione digitale, energetica ed ecologica. Il metodo prescelto è basato sull’ascolto attivo dei cittadini per identificare le esigenze e gli interessi pubblici, insieme alla collaborazione con enti pubblici e organizzazioni non profit per garantire una governance efficace dello sviluppo. Saranno introdotti nuovi strumenti per valorizzare la città e migliorare la sua reputazione tramite processi di internazionalizzazione. Allo stesso tempo, verranno attivati strumenti come oneri e diritti edificatori, misure di perequazione, certificati ecologici e partenariati pubblico-privati, tra altri, per promuovere un’economia urbana sostenibile, innovativa e responsabile per implementare rapidamente il piano.

Il quadro urbanistico generale delineato dalle Direttive Generali del Piano Urbanistico Generale fungerà anche da guida per la definizione e l’approvazione della “Variante Urbanistica Costiera”, un progetto di trasformazione delle aree urbane lungo la costa. Questa variante intercetterà e implementerà le trasformazioni urbanistiche già in corso grazie ai finanziamenti esterni e all’azione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale.

La fascia costiera di Palermo, estesa per oltre 26 chilometri, rappresenta un elemento centrale per la città, dove si concentrano importanti funzioni e risorse per la rigenerazione e lo sviluppo urbano. La Variante Urbanistica Costiera comprenderà un’area che abbraccia le grandi aree di trasformazione lungo e attraverso la costa, coinvolgendo anche il tessuto urbano consolidato, come la Fiera del Mediterraneo, l’ex Stazione Sampolo, il Mercato Ortofrutticolo, via Montalbo, l’ex Macello, l’ex Gasometro, Borgo Vecchio e Brancaccio. Queste aree saranno ulteriormente definite nella fase di pianificazione della variante urbanistica costiera, con l’obiettivo di garantire una rigenerazione e uno sviluppo coerenti, considerando anche la residenza, la mobilità, lo spazio pubblico e la salvaguardia dei valori culturali e paesaggistici coinvolti.

Il processo di sviluppo del Piano Urbanistico Generale prevede un coinvolgimento attivo della comunità sin dall’inizio, consentendo a chiunque di proporre suggerimenti e idee. Un forum sarà istituito per raccogliere le opinioni dei cittadini, dei promotori di interessi pubblici, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e degli enti del terzo settore, sia su argomenti generali che specifici. Questo forum fornirà un luogo in cui l’Amministrazione comunale potrà interagire con i cittadini e comunicare in modo accessibile il processo di trasformazione urbana, utilizzando anche strumenti narrativi e digitali per coinvolgere il più ampio numero possibile di interlocutori.

Il Piano Urbanistico Generale affronterà le principali sfide relative alla qualità della vita e dell’ambiente, alla mobilità e alle infrastrutture sostenibili, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo economico e alle attività produttive. Da questi ambiti strategici derivano le direttive per le azioni e i progetti che saranno oggetto di dibattito pubblico e ascolto dei portatori di interesse, contribuendo a definire il progetto urbanistico concreto per il futuro di Palermo entro il 2030.

L’Assessore Maurizio Carta ha dichiarato: “L’avvio del Piano Urbanistico Generale rappresenta un momento di grande importanza per Palermo, poiché pone al centro del dibattito pubblico la visione di futuro su cui basare un patto civico. Tra le numerose innovazioni proposte dalle Direttive Generali, una delle novità più significative è l’accento posto sulla promozione di progetti di rigenerazione urbana per contenere il consumo di suolo, rigenerare aree urbane inutilizzate, riqualificare ambienti degradati, e individuare nuove funzioni strategiche. Questi interventi serviranno anche a migliorare le aree verdi urbane, promuovere la mobilità sostenibile e l’uso di energie rinnovabili, rendere la città più sicura e confortevole per tutti, e gestire in modo efficiente le risorse idriche.”

Il Sindaco Roberto Lagalla ha aggiunto: “Fin dall’inizio del mio mandato, ho lavorato su un progetto urbanistico per il futuro di Palermo, con l’obiettivo di rilanciare la città, garantire diritti a tutti i cittadini, migliorare i quartieri e attrarre investimenti nazionali e internazionali. Ringrazio l’Assessore Carta e il suo team per aver portato avanti le Direttive Generali del PUG, che rappresentano la visione urbanistica condivisa che abbiamo sviluppato insieme alla Giunta. Questo è l’inizio di un processo politico e urbanistico che coinvolgerà tutti i cittadini nella costruzione del futuro di Palermo.”