Termini Imerese, Urso incontra Pelligra: “Faremo un polo industriale a manifatturiero green”

“Oggi a Palazzo Piacentini ho incontrato Ross Pelligra, il presidente della Pelligra Holding Italia Srl la società che rilancerà il polo di Termini Imerese”. A scriverlo sul suo profilo X (ex Twitter) è il ministro dellle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. “Questo è stato il primo step di un lavoro complesso che inizia ora e che porterà al rilancio del sito e, successivamente, al coinvolgimento di altri investitori industriali interessati alle potenzialità dell’area – scrive Urso – . Si tratta di un progetto ampio su tutta l’area di Termini Imerese che diventerà il più grande porto commerciale e logistico della Sicilia occidentale con annesso interporto. Apriamo la strada a un nuovo modello di sviluppo coerente con la nuova politica industriale sostenibile e attenta alle esigenze produttive e sociali del territorio”.

“Quello di oggi è un risultato importante per il futuro industriale di Termini Imerese e per il polo strategico della Sicilia”, commenta Ross Pelligra, Presidente del Pelligra Group, a margine dell’incontro avvenuto oggi con il Ministro del Mimit, Adolfo Urso “Come Gruppo Pelligra siamo pronti a collaborare con le istituzioni nazionali e regionali e con tutte le parti sociali per sviluppare un polo industriale e manifatturiero green capace di salvaguardare e creare anche posti di lavoro sul territorio. Valorizzando le competenze e l’expertise locale puntiamo a realizzare un hub innovativo e all’avanguardia, che sia al contempo modello virtuoso da esportare all’estero ma anche in grado di attrarre nuovi investimenti”.