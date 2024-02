Un Ponte Commerciale tra Sicilia e Cipro: Un Nuovo Orizzonte per le Imprese Siciliane

Nel cuore di Palermo, un nuovo capitolo si apre per le imprese siciliane con la firma di un protocollo di intesa che mira ad espandere i loro orizzonti commerciali nel Mediterraneo. L’assessorato regionale alle Attività produttive e la Camera di commercio Italo-Cipriota hanno unito le forze in un accordo che promette di aprire nuove porte per le realtà imprenditoriali dell’isola, sottolineando l’importanza della collaborazione interistituzionale per il successo di queste iniziative.

L’assessore Edy Tamajo, insieme a Giuseppe Marino e Federico Franchina, rispettivamente presidente e vicepresidente della Camera di commercio Italo-Cipriota, e Tommaso Di Matteo, presidente dello sportello Sprint Sicilia, hanno siglato l’accordo presso la sede di via degli Emiri a Palermo. Questo evento non solo rafforza i legami tra la Sicilia e Cipro ma segna anche un passo avanti significativo nel riconoscimento delle potenzialità che il Mediterraneo offre in termini di scambi commerciali e cooperazione economica.

L’assessore Tamajo ha evidenziato l’importanza strategica dell’interazione con il Mediterraneo, descrivendo l’iniziativa come un’opportunità unica per le imprese siciliane di tutte le dimensioni. La Camera di commercio Italo-Cipriota, da anni impegnata a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione verso Cipro, offre ora il suo supporto tecnico e operativo per aprire le imprese siciliane a nuovi canali commerciali. L’obiettivo è di attivare collaborazioni fruttuose tra istituzioni e associazioni di categoria, anche attraverso l’organizzazione di visite di delegazioni aziendali che rappresentino i principali settori produttivi della regione.

Giuseppe Marino ha messo in luce le ampie possibilità che emergono dalla cooperazione e dallo sviluppo commerciale con Cipro, sottolineando la posizione strategica dell’isola come hub commerciale per l’intero Mediterraneo orientale. La cooperazione con la Cyprus-Italy Business Association e altre istituzioni locali è fondamentale per realizzare questi obiettivi, creando un terreno fertile per scambi e partnership vantaggiose.

Per garantire l’attuazione efficace del protocollo, è stato istituito un comitato tecnico, che include rappresentanti di ciascuna entità coinvolta. Questo gruppo di lavoro si occuperà di coordinare le attività previste dall’accordo, assicurando che le imprese siciliane possano sfruttare al meglio le opportunità offerte da questo nuovo canale di espansione commerciale.

Questo protocollo non rappresenta solo una promessa per il futuro economico della Sicilia ma è anche un esempio concreto di come la collaborazione tra diverse istituzioni possa superare le barriere geografiche e culturali, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo. La sinergia tra la Sicilia e Cipro apre la strada a un modello di cooperazione internazionale che potrebbe estendersi ad altre regioni del Mediterraneo, dimostrando che l’unità e la collaborazione sono chiavi essenziali per il successo in un’economia globalizzata.