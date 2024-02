Unifrutti cresce ancora in Sicilia: acqusita la Castellana Farm

Unifrutti, uno dei principali attori globali nel mercato della frutta fresca, ha recentemente consolidato ulteriormente la sua posizione come produttore diretto in Italia attraverso un’importante acquisizione. La controllata Oranfrizer ha recentemente acquisito la “Castellana Farm”, un’azienda estesa su 110 ettari dedicati principalmente alla coltivazione di recenti cloni di Tarocco Ippolito. Situata nella Piana di Catania, una delle zone premium per la produzione di arance rosse, questa acquisizione rappresenta un passo significativo per Unifrutti nel mercato italiano.

Con questa operazione, Unifrutti aggiunge alla sua base produttiva già solida un’altra importante risorsa, portando il totale degli ettari controllati a 2400, di cui 300 di proprietà diretta. Inoltre, tra questi ettari di proprietà, 132 sono già produttivi e distribuiti tra Puglia, Marche e Sicilia, regioni in cui il gruppo è attivo nella coltivazione di uva, pere, pesche e agrumi.

Le recenti acquisizioni in Sicilia e in Sud America confermano l’impegno di Unifrutti nel fornire frutta fresca di altissima qualità ai propri partner e consumatori italiani ed europei tutto l’anno. Il Gruppo Unifrutti è noto per la sua verticalità nella produzione, commercializzazione e distribuzione della frutta fresca, con terreni propri distribuiti in diversi paesi, tra cui Cile, Perù, Filippine, Sud Africa e ora anche Italia.

Fondata nel 1948 da Guido de Nadai, Unifrutti è cresciuta fino a diventare un’azienda globale impiegando oltre 11.000 persone in tutto il mondo. Le sedi operative del gruppo sono dislocate in diversi paesi, tra cui Giappone, Cile, Sud Africa, Filippine, Italia, Spagna, Uruguay, Turchia, Medio Oriente, Cina e India. Grazie alla sua presenza in varie zone climatiche del mondo, Unifrutti è in grado di fornire frutta fresca a più di 50 paesi e oltre 500 clienti, mantenendo elevati standard qualitativi e garantendo una fornitura costante tutto l’anno.

Oggi, il Gruppo Unifrutti è parte di Adq, una società di investimenti e holding con sede ad Abu Dhabi. Questa partnership strategica offre a Unifrutti l’opportunità di continuare la sua espansione e di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale della frutta fresca, contribuendo così alla diversificazione dell’economia degli Emirati Arabi Uniti.

In conclusione, le recenti acquisizioni e la solida presenza globale di Unifrutti testimoniano il suo impegno a fornire prodotti di alta qualità e a mantenere standard elevati in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Con una base produttiva sempre più ampia e diversificata, Unifrutti continua a essere un punto di riferimento nel settore della frutta fresca, soddisfacendo le esigenze dei consumatori in tutto il mondo.