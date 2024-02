Vino Connect Sicilia: formazione innovativa per giovani viticoltori

La Sicilia testimonia un’evoluzione significativa nel settore vitivinicolo con il lancio del programma di formazione Vino Connect Sicilia. Questo ambizioso progetto rappresenta una rete di collaborazione tra cantine, scuole, istituzioni, imprese, associazioni e professionisti, mirata a formare le nuove leve del settore.

Il programma prevede l’impiego di oltre 100 studenti, i quali verranno immersi in un ambiente ricco di conoscenze e tradizioni enologiche. L’obiettivo è quello di trasmettere, innovare e rafforzare le competenze necessarie per il futuro sostenibile e prospero dell’industria vitivinicola siciliana.

Gli studenti parteciperanno a laboratori pratici e didattici, dove acquisiranno competenze in vari aspetti della viticoltura, dall’innesto alla potatura, e dalla vendemmia all’ospitalità in cantina. I seminari si concentreranno su temi come enoturismo, accoglienza, enogastronomia e sanità ambientale. Importante sarà anche l’apprendimento della gestione economica delle cantine, inclusi i metodi di accesso al credito per l’impresa.

Walter Guarrasi, presidente di Vino Connect Sicilia e Vivi Vinum Pachino, sottolinea l’importanza storica di questo momento per la regione, evidenziando come il progetto non solo arricchirà le competenze dei giovani in campo vitivinicolo, ma stimolerà anche lo sviluppo economico della comunità attraverso l’enoturismo e i network enogastronomici.

Gli studenti provengono dall’istituto superiore P.Calleri di Pachino e altri istituti dell’area, impegnati in indirizzi agrari e alberghieri. Questi giovani avranno l’opportunità di svolgere stage presso aziende e strutture partner, immergendosi così direttamente nelle realtà lavorative del settore.

Maurizio Campo, direttore di progetto per Vivi Vinum Pachino, ribadisce l’importanza di investire nelle nuove generazioni. Questo progetto non solo promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico della produzione vitivinicola, ma offre anche nuove opportunità di lavoro, garantendo un futuro brillante per la tradizione vitivinicola siciliana. Con Vino Connect Sicilia, la Sicilia si impegna a coltivare nuove competenze, valorizzando e rinnovando il proprio patrimonio enologico.