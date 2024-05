Webuild, completata nuova rete idrica nella Piana di Catania

In Sicilia, una regione storicamente colpita da frequenti siccità, ha recentemente completata un’importante opera infrastrutturale nella piana di Catania, dove Webuild ha installato 25 chilometri di nuove condutture idriche. Questo intervento mira a risolvere i problemi di lunga data legati alla perdita idrica, riducendo le dispersioni che una volta raggiungevano il 60% a zero.

Una Soluzione Contro la Disperazione Idrica

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Regione Siciliana e finanziato da RFI con un investimento di 10 milioni di euro, si inserisce nel più ampio contesto di costruzione della linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania. Questo raddoppio ferroviario non solo migliorerà la mobilità nell’isola ma ha anche offerto l’opportunità di rinnovare un sistema di irrigazione obsoleto risalente agli anni ’60, essenziale per la vitale agricoltura locale.

Le nuove tubazioni in ghisa sferoidale e polietilene ad alta densità (PEAD), scelte per i loro elevati standard igienici e la resistenza a corrosione, trazione e impatti, interessano un’area di circa 40.000 ettari. I lavori hanno permesso non solo di sostituire le vecchie condotte ma anche di realizzare una mappatura più accurata della rete idrica preesistente.

Impatti e Benefici Locali

Oltre a contrastare efficacemente le perdite idriche, il progetto garantirà la continuità irrigua durante stagioni particolarmente siccitose, tutelando gli imprenditori agricoli del territorio. L’inizio della prossima stagione irrigua vedrà queste nuove infrastrutture pienamente operative, con benefici diretti per le coltivazioni di arance rosse di Sicilia e altri prodotti agricoli dell’area.

Un Contesto di Crescita e Sviluppo

Webuild non è solo un attore principale nella gestione delle risorse idriche, ma anche un leader globale nella realizzazione di infrastrutture complesse, con progetti in 50 paesi che variano dalla mobilità sostenibile all’energia idroelettrica. In Italia, l’azienda si distingue per la sua capacità di integrare lo sviluppo delle infrastrutture con la promozione di pratiche sostenibili, un approccio evidente sia in questo progetto sia nelle numerose altre iniziative in corso.

Con l’avanzamento dei lavori, la Sicilia si trova al centro di un cambiamento significativo che promette di rivoluzionare non solo il suo sistema di mobilità ma anche di rafforzare la sicurezza idrica, un fattore critico per il benessere della regione e la prosperità delle sue comunità agricole.